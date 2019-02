'De unge mødre'-deltageren lever ikke længere vegetarisk, som de ellers startede på i tirsdagens afsnit. I tirsdagens afsnit af ‘De unge mødre’ fortalte Nanna-Johanne, at hun havde truffet en stor beslutning.

Den unge mor havde nemlig valgt, at hun kun ville spise vegetarisk derhjemme – en såkaldt flexitar.

Efter optagelserne har Nanna-Johanne, der siden er flyttet sammen med kæresten Michael, som hun skal giftes med til sommer, måttet indse, at det ikke var så nemt at skære kødet væk fra middagsbordet derhjemme. Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Nanna-Johanne fortælle om beslutningen om at spise vegetarisk.

'Det var svært. Derfor har vi ændret på det. Vi spiser stadig kød herhjemme indimellem. Vi har skåret meget ned på kødet, og vi spiser det ikke hver dag, men når vi spiser kød, spiser vi økologisk kød eller frilandskød. Vi spiser økologiske æg og drikker økologiske mælkeprodukter. Der er ikke noget stort i det,' skriver hun.

Hun slår fast, at selv om hun har ombestemt sig omkring at leve vegetarisk derhjemme, så tænker de stadig meget over, hvad der er godt for miljøet og dyrene.

'Vegetar/flexitar blev det ikke helt til, men vi skærer ned og prøver at tænke over dyrenes ve og vel, så godt vi nu kan. Vi har gjort forskellige ændringer herhjemme, som vi håber vil kunne hjælpe på børnenes og dyrenes fremtid,' lyder det fra den unge mor. Herunder kan du læse hele Nanna-Johannes opslag:

Vis dette opslag på Instagram På tirsdag kommer der et afsnit i De Unge Mødre, omkring at vi er blevet vegetarer... Vi var blevet det man kalder flexitar - fordi jeg følte dårligt samvittighed overfor dyrerne, og fordi jeg er nervøs for at ødelægge naturen, og den verden vores børn skal vokse op i. Til at starte med var det egentlig bare oksekød vi ikke spiste - fordi jeg læste at produktion af oksekød forurener mere end biler.... så blev det til flexitar. Dvs. at vi ikke spiste kød hjemme, men godt kunne spise det ude. Det var svært. Derfor har vi ændret på det. Vi spiser stadig kød herhjemme indimellem. Vi har skåret meget ned på kødet, og spiser det ikke hver dag, men når vi spiser kød, spiser vi økologisk kød, eller frilandskød. Vi spiser økologiske æg, og drikker økologiske mælkeprodukter. Der er ikke noget stort i det. Vegetar/flexitar blev det ikke helt til, men vi skærer ned og prøver at tænke over dyrenes ve og vel; så godt vi nu kan. Vi har gjort forskellige ændringer herhjemme, som vi håber vil kunne hjælpe på børnenes og dyrenes fremtid fremtid. Nogen har kommenteret på at jeg i afsnittet udtaler at min far og min lillebror ikke var ‘fan’ af mit valg. De jokede med det og forstod ikke helt meningen, nej. MEN de støtter stadig op om mine valg. Det var kærligt drilleri. De kommer stadigvæk, OGSÅ selv når vi ikke spiser kød - det skal lige slåes fast; så der ikke bliver nogle mistforståelser. God søndag #deungemødre #scnitzel #ja #dekommerstadig Et opslag delt af Nanna-Johanne Fonnesbæk Jensen (@nannajohanne96) den 17. Feb, 2019 kl. 11.40 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.