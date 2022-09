Lyt til artiklen

Camilla Framnes skal skilles.

Det skriver Billedbladet.

Tilbage i 2005 medvirkede Camilla Framnes for første gang i 'De unge mødre'.

Sidenhen har hun lukket alle sine fans ind i sit liv på diverse sociale medier.

Det var også på de sociale medier, at Camilla Framnes i søndags delte en trist besked.

»Ikke alt her i livet går, som man kunne have ønsket det skulle. Det har ikke været nogen hemmelighed, at jeg ikke har haft det supergodt den seneste tid. Det har der været flere forskellige årsager til, men efter et stort tillidsbrud, som jeg ikke har kunnet rejse mig fra igen, danner Kevin og jeg ikke længere par. Vi er blevet skilt,« fortæller hun på Instagram.

Hun skilles fra manden Kevin, som hun blev gift med i 2016 efter flere års forlovelse, og som hun har en dreng med.

Hun har to børn fra tidligere forhold.