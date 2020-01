Sandra fra 'De unge mødre' har i dag fået den hårdeste dom nogensinde.

Sandra fra ‘De unge mødre’ kunne i starten af året afsløre, at hun har fået lavet en forældrekompetenceundersøgelse, og at kommunen var ved at afklare, hvad der skal ske med hendes børn. Sandra har datteren Mynthe på 18 måneder og sønnen Linus, som hun stadig er gravid med.

I dag har hun fået kommunens dom, som hun afslører for Realityportalen.

»Afgørelsen blev som forventet. Begge børn bliver fjernet på sigt.«

Hvornår børnene bliver tvangsfjernet, ved Sandra ikke. Lige nu er hun bare ked af det og føler sig uretfærdigt behandlet.

»Jeg har det ad helvedes til. Jeg havde ikke en fair chance.«

Kommunen har opfordret Sandra til at flytte på mor/barn hjem med Mynthe frem til fødslen, så de kan varetage ordentlig støtte for hende. Sandra kan ikke kende kommunens ord om sin datter.

»Vuggestuen udtaler, at hun er bagud med nogle ting, men kommunen opfatter det som, at hun ikke trives. Og pludselig må min mor ikke passe Mynthe.«

Hvis den unge mor ikke siger ja til at tage på mor/barn hjem, vil det få store konsekvenser.

»Så ryger sagen direkte i udvalget, og så forsøger de tvangsfjernelse med det samme,« fortæller Sandra.

Du kan følge Sandra og de øvrige unge mødre hver mandag på Dplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk