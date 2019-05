Efter mindre end et halvt års forhold kan den unge mor nu afsløre, at parret skal være forældre.

I efteråret fortalte Simone Pedersen fra ‘De unge mødre’, at hun havde valgt at gå fra kæresten Sebastian, som hun har datteren Emliy med. De to nåede at danne par i tre år, men til sidste var følelserne bare væk. Kort tid efter fandt Simone dog de kærlige følelser frem igen, da hun mødte Kasper, som hun for første gang viste frem, da hun ankom på den røde løber til Reality Awards tilbage i januar.

På det tidspunkt havde de to turtelduer dannet officielt par i en måned, så det er gået stærkt for Simone og Kasper, for til november skal de to nemlig være forældre.

– Jeg er 16 uger henne præcis idag. Min graviditet var ikke planlagt, og vi havde faktisk ikke snakket så meget om børn, men da jeg var gravid, gik der ikke så længe, før vi vidste, at vi godt ville have det. Selvfølgelig er det meget tidligt i forholdet, fordi vi kun har ses siden august, men vi har kendt hinanden i en del år, og vi var begge sikre på, at vi skulle være sammen for altid, fortæller Simone og fortsætter:

– Vi havde faktisk kun været kærester i 3 måneder, men har ses som kærester i 7-8 måneder, men jeg var længe om at ville have titel på, fordi jeg skulle først vide, det var det helt rigtige, og han skulle først kunne med min datter, ellers havde det ikke kunnet fungere, hvis Emliy ikke kunne lide ham. Hun kommer først.

Datteren håbede på en dreng

Simone har i forvejen datteren Emliy, som fylder tre år til december , og de kender også allerede kønnet på den lille spire i Simones mave.

– Vi skal have en lille pige! Emliy glæder sig meget til at blive storesøster og snakker meget om det, men hun havde håbet på en dreng. Hun har faktisk hele tiden set, det blev en dreng, så da hun fandt ud af, det var en pige, vidste hun ikke helt, hvad hun skulle sige. Men nu, når vi har købt noget, siger hun “er det til lille søster?” og “Må jeg låne det, til hun kommer”. Så hun er meget sød og snakker tit om hende og kysser faktisk også tit min mave, fortæller Simone med et smil.

Simone blev i går overrasket af familie, venner og ‘De unge mødre’-kollegaerne med et babyshower, som man kommer til at kunne se i den kommende sæson af programmet, hvor man altså også kan følge Simones graviditet.

– Dagen i går var helt ubeskrivelig, jeg havde slet ikke set den komme, at nogle af mine veninder samt de andre unge mødre ville stå i min stue, ja og selvfølgelig en masse kameramænd og tilrettelæggere. Men hold da op, hvor er jeg taknemmelig for alt det, de havde gjort, så flot de havde pynte op, og alt det de havde fundet på. Jeg glæder mig til at se det, når det kommer i tv, slutter Simone.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.