Luna Munk vejer i dag mere, end dengang hun var med i 'De unge mødre', og hun er ked af, at vægt skal have så meget fokus.

Luna Munk fra ‘De unge mødre’ har haft noget af en rutchebanetur, når det kommer til hendes vægt. Siden Luna blev mor for tredje gang, har hun kæmpet for at tabe sig.

I juni 2018 kunne den unge mor stolt afsløre, at hun havde tabt sig 33 kilo siden Zilas’ fødsel, og siden dengang har det været op og ned med vægten, som har været helt nede på 55 kilo.

'Lige nu vejer jeg mere, end da jeg startede i ‘De unge mødre’, og jeg har svært ved at finde fodfæste i et vægttab igen,' skriver Luna på Instagram om undrer sig over, at folk har meget fokus på vægt generelt.

Da jeg tabte mig, som jeg i øvrigt har gjort 8000 gange, blev jeg overøst med ros, og det gør jeg stadigvæk, fordi det ikke er gået op for folk, at jeg har taget på igen.

Ifølge Luna forsøger hun ikke at skjule, at hun har taget på igen.

'Men samtidig lægger jeg heller ikke billeder op, der synliggøre det voldsomt. Det føles som en falliterklæring, og det forventes samtidig, at jeg skal være ked af det, og at jeg skal op på hesten igen,' skriver Luna, der stiller spørgsmålstegn ved folks definition af lykke.

'Hånden på hjertet var jeg langt mere ulykkelig, da jeg vejede 55 kilo, end nu hvor jeg vejer 40 kg mere! Jeg er ikke et andet menneske på grund af min vægt, jeg indeholder faktisk meget mere end et tal og min løse hud, jeg er Luna og ikke min krop,' skriver Luna, mens en ærlig video af Luna kun iført undertøj viser, hvordan hun ser sig ud i dag.

Bliver påvirket af folks mening

Selvom Luna forsøger at finde trøst i sin vægt og ærligt viser sin krop frem i en video på Instagram, så påvirker folks meninger hende.

'Jeg bliver selvfølgelig påvirket, og jeg vil gerne tabe mig igen, men skal jeg være helt ærlig, så bunder motivationen i at passe ind. Jeg vil gerne ligne alt det perfekte, jeg ser, og jeg vil gerne have anerkendelse, er det ikke dumt? Jeg føler mig uattraktiv med min størrelse, men det er, fordi jeg ved, at det ikke bliver anerkendt,' skriver Luna, der har et budskab til alle.

'Kan vi ikke snart stoppe med at se folk for deres udseende og i stedet se dem for de mennesker, som de er?'

