Tirsdag blev Ditlev Traasdahl Madsen begravet i hjembyen Holstebro.

Den tidligere 'De unge mødre'-far blev 51 år, og med til at tage den sidste afsked med ham i Holstebro Kirke var ikke mindst hans tiårige datter Malucca, som han kaldte »den største præmie« i sit liv.

Datteren fik han med den 32-årige influencer Nanna Ragnhild, som også var til stede til begravelsen, hvor hun takkede ekskæresten for deres tid sammen.

»Tak for alt det, kun vi kender til, og for at være en del af vores historie. En bedste ven og far. Vi elsker dig. Sov godt,« skriver Nanna Ragnhild i et opslag på Instagram.

Her ser man Ditlev Traasdahl Madsens hvide kiste i kirken, mens 'De unge mødre'-deltageren krammer eksparrets fælles datter.

Det er ikke meldt offentligt ud, hvad Ditlev Traasdahl Madsen døde af.

Dog har han været ganske ærlig omkring sine udfordringer med blodpropper – både som følge af sin fortid som bodybuilder på steroider og sin arvelige blodkarssygdom Cadasil, som øger risikoen for blodpropper.

Senest i 2020 blev han ramt af en blodprop, som desværre endte med at påvirke hans gang og taleevner.

Ditlev Madsen var tidligere bodybuilder. Foto: Henning Bagger

Han måtte rykke i plejebolig, men smilet kunne blodproppen ikke tage fra ham.

I 'De unge mødre' har førtidspensionisten Ditlev Traasdahl Madsen også fortalt åbent om, hvordan han fik sin første blodprop som 30-årig som følge af et steoridemisbrug.

Det blev årsagen til, at han begyndte at holde foredrag for at advare andre unge om at gøre ligesom ham, da misbruget også gav andre helbredsproblemer som hjerneblødninger og lammelser.

I 2010 indstillede Anti Doping Danmark ham tilmed til Kulturministeriets Idrætspris for indsatsen – og Ditlev Traasdahl Madsen endte med at vinde.

Ditlev Traasdahl Madsen fik Kulturministeriets idrætspris i 2010. Foto: Claus Bech

Det var dog først i 2012, man første gang så Ditlev Traasdahl Madsen i den brede offentlighed, da han sammen med Nanna Ragnhild delte ud af deres rejse mod at blive forældre i Kanal 4-programmet.

Parret boede sammen i Roskilde, men både undervejs i forholdet, og efter de gik fra hinanden, har de delt ærligt ud af deres op- og nedture som forældre og som venner, hvor Ditlev så datteren mere i nogle perioder end andre.