Tobias Friberg, der er aktuel i 'Paradise Hotel' 2020, er et kendt ansigt på realityfladen.

Han har nemlig deltaget i flere andre programmer, men i et af dem måtte han dog hurtigt give op.

Den aktuelle ‘Paradise’-deltager Tobias Friberg er ikke et nyt ansigt i realitygenren.

Han har nemlig været med i en stribe kendte programmer, inden han trådte indenfor på det luksuriøse hotel i Mexico.

På CV’et finder man dermed både ‘Dagens mand’, ‘Besat af Bad Boys’ og ‘Robinson Ekspeditionen’.

Sidstnævnte vil han dog helst ikke tale for meget om. Det afslører han i et ‘Juicy News’ interview i forbindelse med ‘Paradise Hotel’.

»Jeg har været med i Robinson, men det taler vi ikke om,« griner Tobias og forklarer:

»Jeg har fået rimelig meget kritik i forhold til, at jeg kun var der i to dage. Men der skete simpelthen det, at jeg begyndte at savne min søn.«

Da værten på Juicy News, Signe Kragh, sprøger Tobias, om han kunne finde på at deltage i ‘Robinson Ekspeditionen’ igen, er svaret da også klart:

»Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg ville. ‘Robinson’ er ikke lige mig. Jeg kan godt lide at gå i bad hver dag og have noget ordentligt tøj på og sådan,« fortæller Tobias, der dog selv havde meldt sig til programmet:

»Derfor er det måske også endnu mere nederen, at jeg smuttede efter kun to dage. Men det er jo svært at forudsige,« forklarer han.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: