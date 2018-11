DR3 har lavet en ny dokumentarserie om Oliver Bjerrehuus og hans 17-årige søn Oscar.

B.T. har set de to første afsnit og kan afsløre, at den er fyldt med geniale øjeblikke og afslappede kommentarer om sex og stoffer.

Ingen tvivl om, at de elsker hinanden højt, og at Oliver Bjerrehuus er stolt af sin søn. Oscar fremstilles ligeledes yderst sympatisk, og man får generelt et kærligt billede af deres forhold til hinanden.

Ikke desto mindre giver de to første afsnit - som kan ses her - en lang række udefra set akavede far-søn-øjeblikke baseret på deres interne humor. Her får du de ti bedste:

08:59 (Afsnit 1):

Oliver Bjerrehuus, Oscar og Oscars mor, Anna Von Lindholm, hyggesnakker i haven om de gode gamle modeldage i New York. Oliver Bjerrehuus fortæller:

»Jeg var til fest på Universal, hvor der var ecstasy-punch. Så lå der piller og flød rundt i punchen.«

Bagefter spørger forældrene Oscar, hvad han egentlig synes om stoffer.

15:59 (Afsnit 1):

Oliver Bjerrehuus vader afslappet rundt i underbukser i deres lejlighed, mens Oscar synes, det er irriterende, at de er ved at komme forsent til et photoshoot. Oscar fremstilles generelt som den ”voksne” i huset.

18:59 (Afsnit 1):

På deres photoshoot fortæller Oliver Bjerrehuus igen anekdoter fra sine vilde modeldage, så Oliver må høre på følgende fortælling om en opgave for Dolce & Gabbana:

»…Han tog mig i kraniet og slikkede mig i hele hovedet. Der havde jeg lige været ude og sutte Mario Testino af og havde bare Marios sperm i hele hovedet.«

22:36 (Afsnit 1):

Oscar skal på Roskilde Festival, men er ikke gammel nok til at købe alkohol, så Oliver Bjerrehuus hjælper ham. På vej ud af Fakta-butikken råber Oliver med to flasker vodka i hænderne:

»Min søn skal på Roskilde!«

23:45 (Afsnit 1):

Oliver Bjerrehuus og Oscar snakker om at have penge nok til at tage på Roskilde Festival. Oliver Bjerrehuus fortæller, han for tiden ikke har så mange penge, men at Oscar alligevel bare skal ringe, hvis han mangler noget.

»Jeg skal nok overføre lidt til dig, så du kan blive ekstra pattelam. Stoffer er jo sindssygt dyre.«

25:09 (Afsnit 1):

Oscar skal til modelfest og ringer til Oliver Bjerrehuus for at høre, om han vil med. Oliver Bjerrehuus tager telefonen på følgende måde:

»Hvad så, det er dick-pic-man.«

Oliver Bjerrehuus siger, han nok ikke tager med til festen med følgende forklaring:

»Hvis ikke du har brug for mig så… Jeg har gang i en svedig trekant.«

08:00 (Afsnit 2):

Oscar kæmper med en skoleopgave. Oliver Bjerrehuus vil hellere se Youtube-videoer og forstyrrer Oscar med et klip af to MMA-kæmpere.

17:47 (Afsnit 2):

Oliver Bjerrehuus roder rundt i Oscars seng og udbryder:

»Hvad har I ligget og lavet i de her lagener? Puha, hvor de lugter.«

De taler videre om, hvad Oscar har lavet i sengen, og Oliver Bjerrehuus holder lagenet op:

»Det er et lille barnebarn, der ligger der. Det er en ordentlig load, du er kommet med der.«

25:13 (Afsnit 2):

Oscar besøger Oliver Bjerrehuus i Tivoli, hvor han øver op til ’Kærlighed ved første hik’-musicalen. Oliver Bjerrehuus beder Oscar om at lugte til ham under armene.

»Kan du lugte, hvad jeg lugter af? Det er fisse! Nej, det er din deodorant.«

27:24 (Afsnit 2):

Oliver Bjerrehuus og Oscar har en fin og seriøs snak om Oscars mor, der er ked af det for tiden. Efter lidt tavshed bryder Oliver Bjerrehuus stilheden:

»Tænker du også på tissekone?«

'Mere voksen end Bjerrehuus' kan ses nu på dr.dk/tv.