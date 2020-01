Hun begyndte som forkælet grosserer-datter. I den kommende sæson ejer hun hele hotellet.

TV 2’s populære serie ’Badehotellet’ har været en stor udviklingsrejse for Amalie Dollerup, der elsker sin rolle som Amanda så meget, at hun igennem de første syv sæsoner aldrig har overvejet at sige stop.

De havde egentlig dømt hende ude. Da TV 2 i 2012 begyndte at udvikle på serien, syntes de, at dengang 26-årige Amalie Dollerup var alt for gammel til at spille Grosserer Madsens 19-årige teenagedatter.

Amalie Dollerup har til Billed Bladet fortalt, hvordan hun insisterede på alligevel at komme til casting, og hun endte som bekendt med at overbevise TV 2-cheferne om, at hun var den rette til rollen som Amanda.

Amalie Dollerup. Foto: Claus Bech Vis mere Amalie Dollerup. Foto: Claus Bech

TV 2 lavede i første omgang en aftale med skuespillerne om fem sæsoner af ’Badehotellet’. Herefter var der flere af de bærende kræfter, der sagde stop – blandt andre Rosalinde Mynster og Anders Juul.

Sidstnævnte spillede Amalie Dollerups ’Badehotellet’-kæreste Max Berggren, men selvom hun altså pludselig blev ’single’ i serien, så fortsatte hun.

Den i dag 33-årige skuespiller fortæller til B.T., at ’Badehotellet’ aldrig har begrænset hende, men kun åbnet op for flere jobmuligheder.

»Jeg har fået lov til at prøve en masse nye ting, mens jeg har lavet ’Badehotellet’. I de første sæsoner var jeg samtidig på Aalborg Teater. Derudover har jeg været med i ’Saturday Night Fever’-musicalen og 'Cirkusrevyen’, så jeg føler hele tiden, at jeg udvikler mig.«

Netop hendes karakter i ’Badehotellet’ er også en af de personhistorier, der udvikler sig mest i serien. Som nævnt begyndte Amanda som forkælet teenager.

I løbet af sæsonerne er hun blevet gift med den skabs-homoseksuelle Grev Ditmar, hun har været assistent for filminstruktøren Gerhardt Flügelhorn - spillet af Thure Lindhardt - og senest drevet sit eget reklamebureau, hvor hun i sidste sæson blev snydt af den psykisk syge turistchef Tage Skovgaard, der spilles af Lars Bom.

»Det har været en skøn udvikling. At få lov til at starte med en ungpigerolle, der så udvikler sig til en kvinde, har gjort, at der hele tiden har været noget arbejde med.«

Sidste sommer blev Amalie Dollerup i pausen mellem sjette og syvende sæson så mor for første gang, da hun sammen med sin mand, Andreas Jebro, fik sønnen August.

Amalie Dollerup med sit køkkenhold i den nye sæson af 'Badehotellet'. Foto: Claus Bech Vis mere Amalie Dollerup med sit køkkenhold i den nye sæson af 'Badehotellet'. Foto: Claus Bech

Heller ikke morrollen har holdt hende væk fra ’Badehotellet’, selvom det gav lidt udfordringer i forbindelse med den nye sæson.

»På mange måder havde det nok været bedst, hvis jeg kunne have ventet med at komme tilbage på settet til oktober i stedet for august, men det blev nødt til at være sådan, for ellers kunne jeg nærmest ikke være med i den nye sæson,« fortalte hun for nylig til Ritzau.

Men hun er her altså endnu. Og Amalie Dollerup glæder sig til at vise ’Badehotellet’-fansene, hvordan Amanda styrer slagets gang på hotellet, som hun i slutningen af sjette sæson købte sammen med Grev Ditmar og reklametegner Hr. Dupont.

»Det bliver så fedt. Amanda har fået et helt nyt og større ansvar. Hun kan ikke bare skubbe problemerne fra sig, men hun er også en handlekraftig kvinde, der har haft sit eget firma.«