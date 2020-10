Er 'Toppen af poppen' reelt toppen af poppen?

TV 2's poulære underholdningsprogram, hvor en håndfuld mere eller mindre kendte danske musikere fortolker hinandens sange, sendes for tiden i en ti-års-jubilæumsudgave.

Masser af store pop- og rockstjerner har været med i programmet igennem årene, men der er endnu flere, der ikke har - navne som reelt må betegnes som toppen af poppen.

Kim Larsen, nåede TV 2 aldrig at få med. Danmarkshistoriens måske største musikalske stjerne var som bekendt kendt for at være tung at danse med i forhold til at stille op i diverse kommercielle sammenhænge, så det giver fin mening, at han aldrig dukkede op i 'Toppen af poppen'.

(ARKIV) Rasmus Seebach på Jelling Musikfestival natten til lørdag d. 28. maj 2016. Ved hjælp af en helt særlig teknik er det lykkedes at indspille en duet mellem far og søn Tommy og Rasmus Seebach. Det skriver Ritzau torsdag den 23. november 2017. (Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen/Scanpix 2017) Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere (ARKIV) Rasmus Seebach på Jelling Musikfestival natten til lørdag d. 28. maj 2016. Ved hjælp af en helt særlig teknik er det lykkedes at indspille en duet mellem far og søn Tommy og Rasmus Seebach. Det skriver Ritzau torsdag den 23. november 2017. (Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen/Scanpix 2017) Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Rasmus Seebach, der har været den bedst sælgende musiker i Danmark i de sidste mange år, har heller aldrig været med.

Han sagde sidste år til Ekstra Bladet:

»Det er et megafedt program, og der kunne jeg måske godt se mig selv, men det handler meget om timing, og jeg har rigeligt at rive i. Desuden ved jeg fra venner og kollegaer, at det er enormt tidskrævende at være med i. Det er altså ikke noget, man bare lige gør.«

I den lidt mindre, men stadig populære skala har navne som Love Shop-forsanger Jens Unmack og den ikoniske 80'er-duo Rugsted Kreutzfeldt udtalt sig om 'Toppen af poppen'.

Hvad synes du om stjerne-niveauet i 'Toppen af poppen?

»Jeg er repræsentant for en branche, der er mere og mere overfladisk i sine bestræbelser på at komme i TV2-programmer som ' Toppen af poppen' og være en del af underholdningen. Vi i Love Shop prøver at flage med høj fane for, at det værdige, det ophøjede, det reelt gedigne også har en plads i 2019. Musik bliver behandlet, som om det ikke er kultur, men ren underholdning,« lød det fra Jens Unmack i Politiken sidste år.

Rugsted Kreutzfeldt forklarede ligeledes i 2016 til B.T., hvorfor de ikke har været med:

»Vi ville sidde og krumme tæer, vi ville udstråle noget forkert, det vil ikke være godt for programmet. Al respekt for de af vores jævnaldrende kolleger, der gør det fantastisk godt. Sebastian og Lars Lilholt har fået en revival pga. 'Toppen af poppen'. Det skal ikke lyde, som om vi er misundelige, eller vil svine vores kolleger til. Det er dem meget vel undt. Ja, stor respekt for dem. De er gode kolleger. Men du skal jo forestille dig, når du medvirker i den slags. Jeg forlader normalt stuen, når det sendes,« lød det fra Jens Rugsted.

Stig Kreutzfeldt tilføjede:



»Min kone ser det. En gang i mellem kommer jeg jo forbi og tænker, 'er der ikke snart en, der siger, 'hold kæft, noget lort du har lavet',' når de hører de andres versioner af deres egne sange. På et eller andet tidspunkt må der være en af de elastikker, de har i nakken for at holde smilene på plads, der knækker.«

Fra den øverste danske musikhylde har følgende navne heller aldrig været med i 'Toppen af poppen':

Lukas Graham, Nik & Jay, Jesper Binzer, Thomas Helmig, Simon Kvamm, Steen Jørgensen, Aqua, Kasper Eistrup, Tim Christensen, Steffen Brandt, Tina Dickow, The Minds of 99, Volbeat, Suspekt, Gilli, Kesi, Christopher, L.O.C., Mø, Marie Key.