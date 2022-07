Lyt til artiklen

Netflix gider ikke, at du deler din konto med alt for mange andre, fordi det koster selskabet penge.

Derfor øger streamingtjenesten nu indsatsen mod password-deling.

»I løbet af de sidste 15 år har vi arbejdet hårdt på at bygge en streamingtjeneste, der er nem at bruge, også for folk, der rejser eller bor sammen. Det er fantastisk, at vores medlemmer elsker Netflix-film og tv-serier så meget, at de ønsker at dele dem bredt. Men nutidens udbredte kontodeling mellem husholdninger underminerer vores langsigtede evne til at investere i og forbedre vores service,« skriver Chengyi Long, som er Netflix' direktør for produktudvikling, i et blogindlæg.

Derfor har Netflix undersøgt muligheden for, at brugere, som gerne vil dele deres konto, betaler en smule mere.

Den service er allerede testet i marts. Her var det Chile, Costa Rica og Peru, som var forsøgskaniner for 'tilføj ekstra medlem'-tjenesten. Netflix har tidligere fortalt, at dette skal udrulles globalt.

Ifølge Finans koster den ekstra adgang omkring 22 kroner hver måned.

Dette er dog ikke den eneste model, som Netflix overvejer i kampen mod password-delingen.

Det skriver flere tech-medier. Heriblandt engadget.

For i Argentina, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Guatemala og Honduras, som er de fem lande, hvor den nye model skal testes, vil brugerne fremover skulle vælge en hjemmeadresse til deres Netflix-konto.

Hvis brugerne vil se Netflix på andre adresser, skal de købe ekstra 'hjem' til kontoen.

Der er dog et lille men.

Det er nemlig kun på tv'et, at dette gælder. Derfor kan brugerne fortsat se Netflix på mobil og tablet, hvor de har lyst, uden at skulle tilkøbe ekstra 'hjem' til kontoen. Der vil også fortsat være 14 dages fri streaming på tv'et, uanset hvor man er.

Hvor mange nye 'hjem', der kan tilføjes, afhænger af, hvilket abonnement man har.

Netflix siger, at de bruger oplysninger såsom ip-adresser og kontoaktivitet til at kategorisere, hvad der er en kontos 'hjem'.