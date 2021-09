De fleste af årets nye 'Vild med dans'-par er klar til at tage alle kneb i brug for at komme langt i dansekonkurrencen.

Men der er dog en del forbudte trin for den nydansende maratonløber Abdi Ulad.

»Jeg koreograferer ikke noget, der sætter hans ben i nogle stillinger, hvor de ville kunne blive skadet,« fortæller hans dansepartner Malene Østergaard til B.T.

Til daglig løber 30-årige Abdi Ulad for klubben Hvidovre AM, og senest leverede han et imponerende resultat med sin 23.-plads i maratonløb til OL i Tokyo.

Som aktivt løbehåb for Danmark kan man derfor heller ikke risikere skader, bare fordi man vil imponere i et danseprogram.

»Det ville være meget unfair, hvis jeg skulle tvinge ham ud i et eller andet, der potentielt kunne give en varig skade, det er der overhovedet ingen grund til,« forklarer Malene Østergaard.

»Det er hans levebrød at løbe, så det passer vi selvfølgelig på. Jeg koreograferer altid med Abdis personlighed og krop in mind og prøver at få det bedste ud af det og justerer undervejs.«

Som aktiv marathonløber kan Abdi Ulad ikke risikere skader. Derfor har hans 'Vild med dans'-partner Malene Østergaard sørget for dansetrin, der skåner det indbringende bentøj. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Som aktiv marathonløber kan Abdi Ulad ikke risikere skader. Derfor har hans 'Vild med dans'-partner Malene Østergaard sørget for dansetrin, der skåner det indbringende bentøj. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Men den skadefri koreografi er ikke den eneste udfordring ved at have en maratonløber som dansepartner.

»Man kan virkelig mærke, at din krop er vant til at arbejde fremad. Baglæns er virkelig svært,« siger danseren med et grin rettet mod Abdi Ulad.

Det er da heller ikke ny information for maratonløberen.

»Rent neuromotorisk, så alt, hvad der går baglæns, har jeg virkelig svært ved – også at skulle dreje rundt, det er jeg jo ikke vant til. Så jeg kan godt føle mig lidt rundt på gulvet og retningsforstyrret,« siger Abdi Ulad med et grin.

Men der er bestemt også fordele ved at svinge rundt med en sportsmand i 'Vild med dans'.

Tidligere håndboldspiller Lars Krogh Jeppesen og danser Malene Østergaard måtte forlade 'Vild med dans' som det første par sidste sæson. Foto: Martin Sylvest Vis mere Tidligere håndboldspiller Lars Krogh Jeppesen og danser Malene Østergaard måtte forlade 'Vild med dans' som det første par sidste sæson. Foto: Martin Sylvest

En erfaring, Malene Østergaard ligeledes gjorde sig i sidste sæson af danseprogrammet, hvor hun vendte tilbage efter syv års pause og fik kastet den tidligere håndboldspiller Lars Krogh Jeppesen i favnen.

»Der er nogle styrkesider rent mentalt, som virkelig bare gavner i træningslokalet,« fortæller Malene Østergaard.

Det gælder også hendes nye dansepartner.

»Han er enormt positiv og virkelig en fighter. Han har viljestyrke og er meget selvkritisk og perfektionistisk, men med et smil på læben,« roser hun Abdi Ulad.

Han håber også selv, han kan bruge sin sportslige erfaring i dansekonkurrencen.

»Jeg håber, jeg kan bruge bare en smule af det, jeg har fra løb med bare at holde fokus. Men en ting er jo, hvad jeg siger, en anden hvordan det bliver,« sukker han med et glimt i øjet.