Kan du huske dem?

Christina Jørgensen og Regitze Ericsson var det første iværksætter-par i DR-programmet 'Løvens hule', som fik en investering.

Men der er sket meget siden deres tv-debut for de to is-entusiaster, som besøgte hulen med firmaet Chriis.

I dag er de faktisk slet ikke i firmaet længere, fortæller Christina Jørgensen til B.T.

Christina Jørgensen, der står bag Chriis, havde i længere tid været nødt til at undgå mælkeprodukter - og så kom ideen - hun ville lave en is, der både var vegansk, glutenfri og laktosefri.

En ide, som tre af de daværende løver i panelet var vilde med - hjulpet godt på vej af nogle smagsprøver.

Pigerne gik derfra med en investering fra løverne Jesper Buch, Birgit Aaby og Ilse Jacobsen.

Alle tre iværksættere investerede 150.000 for samlet femten procent af virksomheden.

Men siden programmet løb over skærmen i 2015 er det ikke længere de to nordsjællandske kvinder, der driver firmaet.

I dag er det i stedet Jacqueline Hansen, som har en kandidat i innovation og iværksætteri fra CBS, som er administrerende direktør for Chriis.

Regitze Ericsson stoppede i firmaet kort efter pigernes medvirken i Løvens Hule.

Og kvinden, som startede firmaet, Christina Jørgensen, overdrog direktørposten i firmaet i sommeren sidste år for at forfølge sin drøm om at uddanne sig til helikopterpilot.

På billedet ses Jaqueline Hansen (til venstre), strategisk partner i Chriis, Daniel Alonso Van Camp (i midten) og Christina Jørgensen (til højre) Vis mere På billedet ses Jaqueline Hansen (til venstre), strategisk partner i Chriis, Daniel Alonso Van Camp (i midten) og Christina Jørgensen (til højre)

»Jeg har altid gerne ville være helikopterpilot, også inden jeg startede Chriis, og nu havde jeg muligheden for at det kunne lade sig gøre på en god måde,« siger stifteren af is-firmaet, inden hun fortsætter:

»Jeg valgte af personlige årsager at tage uddannelsen i New York, og derfor var det den bedste løsning, at en anden, som kunne være 100 procent ved roret i Danmark, tog over.«

I dag forfølger Christina Jørgensen sin store drøm, men det betyder ikke, at 'hendes hjertebarn gennem tre år' er glemt.

»Jeg savner det selvfølgelig rigtig meget en gang i mellem. Dengang lavede jeg jo mere is, end jeg nærmest trak vejret,« siger Christina Jørgensen, som i dag stadig ejer fem procent af firmaet.

Christina Jørgenens ønske om et farvel til Chriis passede perfekt med, at den nye ejer, Jacqueline Hansen, i længere tid havde ledt efter et arbejde præcis som det, hun nu har i virksomheden.

»Jeg havde brug for en udfordring hos et firmaet, som var etableret lidt, så man kunne arbejde med flere kunder og mere run på,« siger den nye ejer.

Der har også været udskiftning blandt løverne, som investerede i is-firmaet.

I dag ejer Jesper Buch fortsat fem procent af Chriis, imens at Birgit Aaby har købt Ilse Jacobsens andel og derfor ejer ti procent.

Den nye ejer Jacqueline Hansen. Vis mere Den nye ejer Jacqueline Hansen.

Begge løver har dog valgt at være 'silent partners i firmaet'.

»Det har de jo nok valgt fordi, det ikke er mig, som de investerede i. Det var jo Christina,« siger Jacqueline Hansen, inden hun fortsætter:

»Jeg må jo bare gøre dem nysgerrige, når omsætningen stiger. Så kan det være, at de får lyst til at investere mere tid i firmaet.«

I dag sælges 'Chriis' i Meny, Min Købmand, Spar og 7-eleven rundt om i landet.