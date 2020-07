Vi har samlet de bedste guldkorn fra ‘De unge mødre’ gennem tiden!

Igennem 30 sæsoner har ‘De unge mødre’ tryllebundet tv-seerne til skærmen, når de har vist livet hos de unge kvinder, der deler ud af både op- og nedture i rollen som mor.

Det er der kommet en lang række fantistisk morsomme citater ud af, og herunder har vi prøvet at samle nogle af de bedste gennem tiden.

1. Pomfritter = grøntsager?

Foto: SAND TV Vis mere Foto: SAND TV

Christina fra Amager: “Det ikk’ rigtigt, at Lucas ikke får sine grøntsager. Vi får da pomfritter”.

2. Op om natten? Nej tak!

Foto: SBS Vis mere Foto: SBS

Malou Stella, da hendes mor beder hende om selv at stå op med sin søn om natten:”Ej, men det ville jo være tosset, at jeg skulle stå op om natten med ham her, når jeg skal i skole næste dag. Så er jeg jo bare vildt træt”.

3. Konsekvensen af utroskab

Danny efter han igen har været Natascha utro: “Hun mister mere og mere for mig, hver gang jeg er sammen med en af hendes veninder”

4. Ud, der er banko!

Foto: SBS Vis mere Foto: SBS

June, da hun var gravid: “Nu må den også godt snart komme ud, jeg kan jo ikke engang gå til banko mere”.

5. Den pokkers kommune

Foto: Realityportalen.dk Vis mere Foto: Realityportalen.dk

Christina fra Randers: “Det er jo ikke vores skyld, at jeg er blevet gravid igen. Der har bare været så mange problemer med kommunen, at jeg har glemt at tage mine p-piller.”

6. Kyletter

Peter fra Amager, før han serverer kyletter med både “proteiner og kulhydrater” i: “Dengang, vi fik at vide, at Lukas ikke fik det rigtige, der var det fordi, han ikke spiste det samme som os. Nu får han jo det samme aftensmad som os, og der er ikke nogen, der fortæller os, at vi spiser forkert”.

7. (Eks)kærester

Foto: SAND TV Vis mere Foto: SAND TV

Michelle, da hun har fået en ny kæreste: “Jeg håber da stadig, at Simon og jeg kan finde sammen igen”. Det gør de i øvrigt, hvor hun flytter ind hos Simon og hans kæreste.

8. Fordel at have været børn

Foto: Kanal 4 Vis mere Foto: Kanal 4

Bente og David om at blive forældre: “Jamen, selvfølgelig er vi gode forældre – det er jo ikke så længe siden, vi selv var børn, så vi kan jo ligesom huske det bedre og vide, hvad der er bedst for barnet, end de gamle kan”.

9. Kartofler i plastik

Line laver kartofler i en blå skraldepose, hun har smidt i ovnen: “Jeg forstår ikke, at den pose går i stykker. Det plejer den altså ikke”.

10. Vodka og børnebørn

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Ann Beths mor, som pustende og stønnende udbryder: “Du skylder mig en flaske vodka’” – lige da hendes barnebarn ser dagens lys for første gang.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk