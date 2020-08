Vi er tilbage med endnu flere af de mest legendariske guldkorn fra 'De unge mødre'.

Der er kommet så mange fuldstændig fantastiske citater ud af De unge mødre'-programmerne gennem tiden, at vi var nødt til at lave endnu en liste med de bedste guldkorn fra de skønne unge mødre.

1. Økologi, nej tak

Christina fra Amager: »Jeg køber aldrig økologisk mad – jeg ved egentlig ikke, hvad økologi står for. Det smager sikkert også dårligt.«

2. Frieri på bøfhus

Glennie spørger Daniel, hvor toilettet er, da de er ude at spise på Jensens Bøfhus i Silkeborg. I stedet for at svare går Daniel på knæ midt inde i restauranten, hvortil Glennie siger: »Nej, det gør du ikke, ikke herinde! Nej, ikke herinde!« – hun ender dog heldigvis på et ja alligevel!

3. Havnefest

Mor Britta til Malou Stella: »Tag dine p-piller. Jeg ved, du skal til havnefest!«

4. Ryg på de rigtige tidspunkter

Princess Natascha, da hun ammede Miso: »Jeg ville ønske, jeg kunne holde op med at ryge, men det kan jeg ikke. Jeg har snakket med sundhedsplejersken om det, og hun siger, at hvis jeg bare ryger, længst væk fra at han skal have måltider, så går det nok-agtigt.«

5. Euros? Yes, yes!

David på vej ind på en tyrkisk restaurant kun med danske penge: »You take Danish money?«, hvortil den tyrkiske tjener svarer: »Yes, Euros, right?’«.

Så svarer David: »Yes, yes!« – og da de så skulle betale, måtte venneparret, David var af sted med, hoste op med kontanterne, da David ikke kunne betale med sine danske penge.

6. Vi nasser da ikke!

Christina fra Randers: »Jeg synes ikke, vi nasser på samfundet. For dengang, Dennis arbejdede i Fakta, betalte han jo også til alle, der var på kontanthjælp«.

7. Skaden er sket

June, der er gravid: »Vi har da overvejet, at jeg skulle stoppe med at ryge, men nu har jeg jo røget hele graviditeten, så jeg har jo allerede skadet barnet.«

8. Linse er idealet

Princess Natascha (da hun bare hed Natascha Linea) fortæller, hvad hun ville gøre, hvis hun havde uanede mængder af penge: »Så havde jeg lavet mine bryster, jeg havde lavet min numse, jeg havde fået lavet mit hår. Permanent makeup og botox i mit hoved og store læber. Ja, sådan lidt Linse-agtigt.«

9. Gravid gennem Arto

Malou Stella forklarer, hvorfor hun blev gravid: »Lægen syntes, at jeg var for ung til p-piller (hun var omtrent 13 år, red.), og kondomer kan man jo ikke stole på, så jeg blev gravid, efter jeg havde mødt ham gennem Arto.«

10. Endnu mere rygetrængende

Christina fra Randers: »Jeg ryger bare endnu mere, når jeg er gravid.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk