Tirsdag giftede den tidligere 'Baywatch'-stjerne David Hasselhoff sig for tredje gang.

Den 66-årige skuespiller og den 38-årige fotomodel Hayley Roberts sagde ja til hinanden ved en intim bryllupsceremoni i Puglia i Italien, hvor kun nære venner og familien var til stede. Blandt andet skal David Hasselhoffs to døtre, Taylor på 28 og Hayley på 25, have været med. Det bekræfter Hasselhoffs presseagent over for magasinet People.

Hasselhoff bekræftede tidligere på måneden bryllupsplanerne over for Entertainment Tonight, hvor han også fortalte, at hvedebrødsdagene bliver tilbragt på Maldiverne, hvor parret vil være i to uger.

Hayley Roberts og David Hasselhoff til verdenspremieren på Marvel Studios' 'Black Panther' 29. januar 2018. Foto: VALERIE MACON/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere Hayley Roberts og David Hasselhoff til verdenspremieren på Marvel Studios' 'Black Panther' 29. januar 2018. Foto: VALERIE MACON/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

De to nygifte mødte hinanden, da David Hasselhoff var dommer i 'Britain's Got Talent'. Hayley Roberts spurgte ham en autograf, hvilket han accepterede på betingelse af, at han fik hendes nummer. Sød musik opstod, og i 2016 friede David Hasselhoff til hende.

»Vi græd begge. Jeg havde virkelig ingen anelse om, at han ville fri,« sagde hun dengang til Hello Magazine.

David Hasselhoff slog igennem i rollen som livredderen Mitch Buchannon i 'Baywatch', der herhjemme blev sendt på TV3. Senere var igennem en svær tid med alkoholmisbrug og skandaler; blandt andet blev der i 2007 lækket billeder af ham, hvor han lå halvnøgen på gulvet i færd med at forsøge at spise en burger.

Han har tidligere været gift med Catherine Hickland, der i dag er 62, og skuespillerkollegaen Pamela Bach, der er 54.