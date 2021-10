Ventetiden har været dræbende.

Men nu er det endelig sket. Den 25. film om James Bond har fået premiere. Og det er der særligt én dansker, der er lykkelig for. Skuespilleren David Dencik, der nu skriver sig ind i historien af danskere, der har været skurk i de populære britiske film om Agent 007.

Nu fortæller han om sine oplevelser under optagelserne på filmen, hele verden har ventet på.

»Den første dag væltede Daniel Craig. Og fik foden i gips. Han gled. Jeg kan bare huske, hvor stille der blev på settet. For alle vidste jo, hvad det her betød. Vi var lige kommet i gang, og så 'dunk'. Og man kunne se på hans reaktion, at det gjorde ondt. Man kunne bare se på ham, at han bliver vred. Og så gik der et par minutter, og så kom beskeden: It's a wrap. Og så jeg ikke Daniel i lang tid. Han haltede væk,« siger Dencik, da B.T. møder ham på Christianshavn få uger før den store verdenspremiere.

David Dencik i 'No time to die'.

Den har været undervejs i flere år, for det var egentlig meningen, at 'No Time to Die' skulle have haft premiere i november 2019. Så blev den udskudt til februar 2020, kort før coronakrisen tog form som en pandemi. Så til april. Og så til november 2020. Og så til nu.

David Dencik mærkede som alle andre også selv pandemien. Efter Bond-optagelserne flyttede han til Los Angeles med familien. Ikke på grund af sin egen karriere, men fordi hans hustru, Sofie, skulle studere. Men pludselig blev alt ændret, da USA blev lukket ned – og Dencik så sig selv i en rolle som fuldtidsfar og surdejsbager.

»Fra år 2000 til 2020 har jeg virkelig arbejdet meget og defineret mig efter mit arbejde. Det har været en ventil for at komme væk fra bleerne og møde nogle voksne mennesker. Men når det forsvinder, dels på grund af mit eget valg om at tage til Los Angeles og dels på grund af pandemien, så havde jeg jo begge ben plantet i familielivet. Det var bestemt noget, der udfordrede mig. Det må jeg tilstå,« fortæller han og tilføjer:

»Skuespilsfaget har været mit helle. Her, hvor jeg har kunnet været mit kompetente jeg. Når det forsvinder, hvad fanden er jeg så?« spørger han.

'No time to die' spiller nu i de fleste store biografer med David Dencik i rollen som skurk.

Hvad fandt du frem til?

»Jamen ikke særlig meget. Jeg kom ikke frem til en større visdom eller noget. Jeg prøvede lidt kræfter med surdej og netskat, men det var mere bare at få hverdagen til at føles relevant,« siger han.

Da Dencik i 2015 blev far til Elvira, ændrede alt sig. Det var først der, han pensionerede sin indre festabe og påtog sig en helt ny rolle som mand og familiefar.

»Jeg har helt klart været en festabe og havde det fint med at være single. Indtil jeg blev 40, hvor jeg blev far. Der havde jeg så også fået lov til at krudte den af som skuespiller i mange år og kom med i flere og flere ting. Jeg kunne godt forsvinde til et eller andet sted i lang tid ad gangen,« fortæller han.

Skuespiller David Dencik. Foto: Linda Kastrup

Både datteren Elvira og sønnen Gabriel ændrede Denciks prioriteter, og pludselig kunne han ikke bare flygte væk i roller og fest. Det testede den 46-årige skuespiller, fortæller han ærligt.

»Det er lidt sværere nu: Dels vil jeg det ikke, og dels føler jeg også, det er en pligt og et ansvar derhjemme. Hvis jeg må sige nej til en rolle af private årsager, så forstår jeg det godt. Det er ikke noget, jeg skal stå og skændes med nogle om. Jeg kan godt blive irriteret over det og være ked af det, og det kan godt være, at min kone og jeg lige skal finde hinanden og snakke en aften. Det er det, der er den store udfordring. At få de to ting til at gå op,« siger han og uddyber:

»Havde jeg ikke fået mine børn, så var jeg ikke sikker på, at der var sket så meget. Der skal nogle gange en ydre forvandling til, for at der kommer en indre forvandling.«

David Dencik har svært ved at arbejde hjemme og føler ikke, at han kan øve replikker, når børnene er hjemme. Han mener, han får en decideret blokade af støj og larm.

David Dencik boede i en periode i Los Angeles med sin hustru Sofie og børnene Elvira og Gabriel. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg kunne blive kortluntet. Jeg var irriteret over hele tiden at være serviceorgan,« siger han.

Det var egentlig meningen, at 2022 skulle bruges på en stor ny serie for DR. Men serien 'Leonora' blev droppet i 11. time, og lige nu er Dencik faktisk temmelig arbejdsløs.

»Det kan være, jeg skal starte på en ny surdej,« siger han og griner.

»Jeg skal lave en film med Bille August. Det er fire dage. Så går oktober med det, og så er det efterårsferie. Så bliver det jul. Men Jeg går da med en stille forventning om, at der sker noget, når Bond får premiere. Og at der efter premieren i løbet af nogle måneder begynder at ske lidt. Om ikke andet så sker der nok noget herhjemme eller i Sverige,« siger han.

Daniel Craig i det lyserøde velour-jakkesæt til verdenspremieren på 'No Time To Die.' Foto: TOBY MELVILLE

Om det bliver til flere roller i Bond-film eller lignende, må tiden vise. Men én ting er sikkert. Det er sidste gang, at Dencik har spillet over for Daniel Craig som agent 007.

Da optagelserne sluttede, fejrede de Craigs farvel som Bond.

»Der var en særlig stemning på settet. Der blev serveret mad, og der blev spillet musik mellem scenerne, og folk gik rundt og røg cigarer. Og han holdt en meget følelsesladet tale. Det var meget fint og meget specielt at stå der og være en flue på væggen til det. Han var bevæget. Mange var bevæget. Det var 15 års arbejde, der kom til en ende. Lidt som når en fodboldspiller bliver klappet af banen,« siger David Dencik til B.T.

'No Time to Die' havde premiere i torsdags og kører nu i alle store biografer i Danmark.