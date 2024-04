TV 2 har nu premieredatoen klar for en ny sæson af deres populære tv-program 'Bachelorette'.

I den nye sæson dater de to singlekvinder Lissa og Sofie 17 mænd i Sri Lanka.

Petra Nagel er endnu engang vært, og i en pressemeddelelse udtaler TV 2 redaktør Thomas Strøbech:

'Sidste år var første gang, 'Bachelorette' rullede over skærmen. Vi er overvældede over den modtagelse, det fik, og vi glæder os derfor nu til at kunne præsentere endnu en sæson af et af landets mest populære reality- og datingformater.'

De to nye singlekvinder Lissa og Sofie. Foto: TV2 Vis mere De to nye singlekvinder Lissa og Sofie. Foto: TV2

Han fortsætter:

'Igen i år leder to modige kvinder efter kærligheden, og jeg kan allerede love, at der bliver både spænding, underholdning og overraskende øjeblikke undervejs.'

TV 2 har endnu ikke offentliggjort, hvilke 17 mænd der har meldt sig til programmet.

Om de to kvinder lyder det:

Lissa Paustian, 29 år, journaliststuderende fra København.

'Lissa er en kreativ sjæl, som brænder for de ting, hun beskæftiger sig med. Hun er ikke bange for at begive sig ud på ukendt territorium, også selvom det kan være en anelse grænseoverskridende. Faktisk er det sådan, hun bedst kan lide det. Lissa er en romantiker og er mere end klar til at finde manden, hun skal dele sit liv og sin hverdag med.'

Foto: TV2 Vis mere Foto: TV2

Sofie Martinusen, 27 år, fra Aalborg hvor hun læser International Virksomhedskommunikation på Aalborg Universitet.

'Sofie er et udpræget familiemenneske og en rigtig energibombe med et stort og varmt hjerte. Hun elsker at grine og leder efter en kæreste, der kan være 'hendes bedste ven'. Sofie elsker at dyrke sport og at fordybe sig i kreative ting i sin fritid. Hun har dog sjældent en hobby særligt længe, før hun keder sig lidt og hopper videre til det næste spændende projekt.'

Anden sæson af 'Bachelorette' får premiere på TV 2 Play og TV 2 Echo den 7. maj.

Ved du noget om den nye sæson så send en mail til krdn@bt.dk.