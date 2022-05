Parrene i DR-programmet 'Vild kærlighed' fortæller nu om, hvordan det går dem i dag.

Der er da også sket en del, siden de fem par sejlede rundt i Sverige på en tømmerflåde i DR-programmet.

Selvom alle skiftede deres match ud, og ingen endte med dem, de var startet med, er det alligevel blevet til kærlighed mellem et af parrene.

Det fortæller Pernille og Andreas til DR i forbindelse med genforeningsafsnittet.

»For seks måneder siden var vi i Sverige. Nu bor vi sammen,« lyder det glædestrålende fra Pernille i videoen.

Parrene mødes igen efter deres tur til Sverige. Foto: DR/Sune Harmsen Vis mere Parrene mødes igen efter deres tur til Sverige. Foto: DR/Sune Harmsen

Andreas nåede i programmet at sejle med hele tre forskellige kvinder.

Den sidste var Pernille, og efter hendes og Stigs forhold ikke udviklede sig videre, begyndte hun at blive glad for fynske Andreas.

»Jeg tror ikke, vi var hinandens typer, da vi lige mødte hinanden,« fortæller Andreas til mediet.

Men fordi de havde god tid i Sverige til at lære hinanden at kende, endte de to med at finde kærligheden.

Ifølge parret nåede Andreas at være i København en enkelt uge, inden han besøgte Pernille i Aarhus.

»Og jeg er bare aldrig taget hjem igen,« lyder det med et grin.

Forholdet mellem de to endte ved, at Cecilie skrev en lang besked til Stig. Foto: DR/Sune Harmsen Vis mere Forholdet mellem de to endte ved, at Cecilie skrev en lang besked til Stig. Foto: DR/Sune Harmsen

Stig og Cecilie endte efter en del partnerbytte med at sejle med hinanden.

De to aftalte da også, at de skulle ses igen, når programmet sluttede.

»Vi så hinanden i et par uger, så fandt jeg ud af med afstand og nogle andre ting.. Vi kunne godt mærke, at kommunikationen var lidt ringe for os begge,« fortæller Stig.

Cecilie siger på samme måde, at den 'ikke lige var der' mellem parret.

Sophia og Simon mødtes efterfølgende, men Sophia havde ikke følelser for den 28-årige københavner. Foto: DR/Sune Harmsen Vis mere Sophia og Simon mødtes efterfølgende, men Sophia havde ikke følelser for den 28-årige københavner. Foto: DR/Sune Harmsen

På samme måde besluttede Simon og Sophia sig for, at de ville se, hvad der kunne ske mellem dem, når de kom hjem.

Det endte dog ikke med den store kærlighed.

»Der er ikke sommerfugle og de følelser, der skal være der - den var der bare ikke. Det var mig, der sagde, at jeg synes, det ikke skulle fortsætte,« fortæller Sophia.

I dag har Simon da også fundet sig en anden kæreste, som han fortæller, han er meget glad for.

Malene og Lars besluttede sig for, at de bare ville ses som venner.

De leder begge stadig efter kærligheden.

Maiken og Viktor forlod programmet før tid, men fortæller begge, at de har det godt og stadig venter på kærligheden.