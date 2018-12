Selvom internationale streamingtjenester som Netflix og HBO for længst er blevet en del af danskernes hverdag, bliver der stadigvæk produceret masser af danske tv-serier.

Hvem har så lavet årets bedste? B.T. har via analysebureauet YouGov spurgt danskerne, og resultatet kan du læse herunder.

Vi begynder fra bunden med årets 10.-bedste danske tv-serie.

10.

Liberty

Filmatiseringen af Jakob Ejersbos roman gav debut til Iben Hjejles grandnevø Anton Hjejle. Og selvom der var masser af DR-drama i kulissen med skiftende instruktører, samlede det alligevel omkring 800.000 seere i starten af året.

9.

Greyzone

TV2's modsvar til DR's afrikanske 'Liberty'-serie var et klassisk gidseltagningsdrama blandet med terrorfrygt over København. Birgitte Hjort Sørensen trak ikke lige så mange seere som 'Liberty', men formåede alligevel at skabe spænding til aftenkaffen.

8.

Mord uden grænser

Anden sæson af den belgisk-dansk-schweizisk-tysk-østrigske tv-serie, med blandt andre 'Sunshine' fra 'Arvingerne', Marie Bach Hansen, i en af de bærende roller, havde i sensommeren godt fat i seerne med lidt over en halv million ugentlige seere.

7.

The Rain

Den første danske Netflix-serie om en flok unge fanget i en giftig regn fik hug af anmelderne, og da streamingtjenesten ikke vil oplyse seertal, er det også svært at vide, hvor stor en succes den reelt blev. Der kommer en ny sæson i 2019, så må vi se, hvad der skal ske med Mikkel Boe Følsgaard og co.'s dommedags-eventyr.

6.

Kriger

Var man fan af Fenar Ahmads barske selvtægtsdrama 'Underverden' fra 2017, kunne man formentlig også lide TV2's efterårsbrag, 'Kriger', hvor Dar Salim infiltrerede en rockerklub og skabte krig og kaos i København.

5.

Sygeplejeskolen

Efter TV2's store succes med 'Badehotellet' og 'Mercur' fortsatte man i efteråret med endnu en nostalgi-serie i form af 'Sygeplejskolen', hvor seerne kunne drømme sig tilbage til efterkrigstiden, hvor tidens største problem var mandlige sygeplejersker.

4.

Klovn

Efter ni års pause og to spillefilm fortsatte Casper Christensen og Frank Hvam deres 'Klovn'-serie med 10 nye afsnit om hverdagens tåkrummende pinagtigheder. Afsnittene svingede i kvalitet, men gav med seertal på omkring en halv million grobund for flere afsnit i fremtiden.

3.

Broen 4

DR fortsatte og afsluttede i starten af året deres dansk-svenske krimiserie med Thure Lindhardt og Sofia Helin tilbage som umage politi-makkerpar. Med seertal på omkring 700-800.000 seere var danskerne ikke færdige med mørk nordisk krimi endnu.

2.

Herrens veje 2

Efter sønnens selvmord i første sæson kæmpede Lars Mikkelsen i anden sæson af DR's religionsdrama i efteråret videre med egne dæmoner. Serien led et tab på seertal, der endte på lidt over en halv million i begyndelsen af december.

1.

Badehotellet 5

Danmark har efter fem sæsoner på ingen måde fået nok af TV2's eskapistiske badehotels-lystspil, hvor himlen altid er blå, og Jens Jacob Tychsen i skikkelse af hr. Weyse skaber hyggen med en lille sang til aftenkaffen. Første afsnit havde svimlende 1,5 millioner seere og er dermed både årets mest sete danske tv-serie og ifølge afstemningen også årets bedste.