En halvsur Nikolaj Lie Kaas, en optimistisk Lykke-Per eller måske Rasmus Bjerg som John Mogensen?

Filmåret er ved at nået til vejs ende, og det er tid til at se tilbage og kåre årets bedste danske film. Måske er du enig?

B.T. har spurgt danskerne via analysebureauet YouGov og er kommet frem til følgende top-10.

Vi begynder på tiendepladsen, som deles af tre film, hvoraf den ene blev noget af et publikumsflop.

10.

Charmøren/Holiday/Team Albert

Hvor de to første titler sammenlagt trak lidt over små syv tusind i biografen på små budgetter, var armbevægelserne noget større ved Team Albert, som filmproducent Regner Grasten havde store forventninger til. Ved at hyre Youtube-stjernen Albert Dyrlund troede Regner Grasten, at han havde et sikkert hit, men filmen, som han spåede til at være en ny Kærlighed Ved Første Hik-succes, solgte kun 62.052 billetter.

9.

Vildheks

Filmatiseringen af forfatter Lene Kaaberbøls fantasy-roman gav debut til Nikolaj Lie Kaas 12-årige datter Gerda, der havde rollen som vildheksen Clara. Næsten 100.000 danskere nåede i biografen for at se filmen.

Gerda Lie Kaas debuterede på film i Vildheks. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Gerda Lie Kaas debuterede på film i Vildheks. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

8.

Iqbal & Den Indiske Juvel

Den tredje filmatisering af Manu Sareens børnebøger solgte langt fra ligeså godt som de to forrige, hvor den første næsten nåede 200.000 solgte billetter. Iqbal & Den Indiske Juvel nåede at sælge 94.256 billetter.

7.

Sankt Bernhard Syndikatet

Efter succes i radioen med Den Korte Weekendavis forsøgte duoen Frederik Cilius og Rasmus Bruun sig som filmskuespillere under ledelse af deres radiochef Mads Brügger. Trods ihærdig pr-arbejde solgte filmen kun 3.559 billetter.

6.

The House That Jack Built/Julemandens Datter/Ditte & Louise

Sjettepladsen deles af tre vidt forskellige film, hvoraf kun én formåede for alvor at trække danskerne i biografen. Lars Von Trier provokerede som altid med en film om en seriemorder, Ditte Hansen og Louise Mieritz ville vise, at kvinder også er sjove, men det var børne- og familiefilmen Julemandens Datter med Martin fra Rytteriet som julemand, der med indtil videre 127.403 solgte billetter minder om en publikumssucces.

Ditte & Louise. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Ditte & Louise. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

5.

Den Skyldige/Far Til Fire I Solen

Femtepladsen deles af en måske kommende Oscar-vinder og den 19.(!) film om Lille Per. Jakob Cedergrens thriller har solgt 140.545 billetter og er i spil til at vinde en Oscar for årets udenlandske film. Spørger man danskerne er Far Til Fire I Solen dog et endnu større hit med 251.821 solgte biografbilletter.

4.

Den Tid På Året

Er det en god ide at lave en film om en juleaften i familiens kaotiske skød? Det må man sige. Næsten 300.000 danskere har indtil videre været i biografen og se Paprika Steens julefilm med Lars Brygmann, Sofie Gråbøl og 'Krumme-mor' Karen-Lise Mynster på rollelisten.

Paprika Steen. Foto: Pressefoto Vis mere Paprika Steen. Foto: Pressefoto

3.

I Krig Og Kærlighed

Selvom filmen, der blev solgt som den første danske film om første verdenskrig, havde de to populære unge skuespillere Sebastian Jessen og Rosalinde Mynster i hovedrollerne, blev det aldrig den store publikumssucces. Indtil videre har den solgt 63.557 billetter. Producenten Ronnie Fridthjof har efterfølgende erkendt, at interessen for den mindst kendte verdenskrig åbenbart ikke har været stor nok.

2.

Lykke-Per/Så Længe Jeg Lever

Andepladsen deles af to af årets mest sete film i form af Bille Augusts filmatisering af Henrik Pontoppidans roman 'Lykke-Per' og Ole Bornedals filmatisering af folkesangeren John Mogensens liv med Rasmus Bjerg som titelrollen. Begge film endte med at sælge omkring 400.000 billetter og overgås kun af årets suverænt mest sete film, som vi også finder på danskernes førsteplads.

Rasmus Bjerg. Foto: Pressefoto Vis mere Rasmus Bjerg. Foto: Pressefoto

1.

Journal 64

Det er ikke nogen stor overraskelse, at årets mest sete film, også er den danskerne peger på som årets bedste. Nikolaj Lie Kaas sidste omgang som politimanden Carl Mørck har indtil videre solgt 760.613 billetter og gør den dermed til den 42. mest sete film i danske biografer nogensinde.

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Foto: Pressefoto Vis mere Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Foto: Pressefoto