Var han genial? Eller klam?

Dét spørgsmål har delt danskerne, lige siden DR-dokumentaren ‘Spies og morgenbolledamerne’ i sidste måned rullede over skærmen.

Og nu har folket talt.

Ifølge en meningsmåling, som YouGov har foretaget på vegne af B.T., har holdningen til rejsekongen flyttet sig som følge af de afsløringer, der er kommet frem.

I hvert fald siger knap en fjerdedel af de adspurgte – 23 procent – at deres syn på Simon Spies er blevet mere negativt i kølvandet på dokumentaren.

»Det er sgu lidt skræmmende,« mener branding- og shitstormekspert William Atak. Hvorfor? Det vender vi tilbage til.

At Simon Spies havde et stort forbrug af de såkaldte morgenbolledamer, har aldrig været nogen hemmelighed.

Men detaljerne chokerede. Om præcis hvor kynisk og systematisk forbruget var, og ikke mindst hvor unge pigerne var, kom som en stor overraskelse for rigtig mange, da dokumentaren kom frem.

»Føj for en syg kultur, der har ligget som et veludtænkt system lige under det glamourøse rejseimperium til at udnytte unge kvinder – ja faktisk børn – hos Spies Rejser. Blot for at behage rejsekongen.«

Sådan skrev eksempelvis Sofie Linde på Instagram og kaldte hans adfærd ‘ekstremt krænkende’. Og hun var langt fra alene.

22.000 likede hendes opslag. Tusindvis af andre udtrykte i det offentlige rum lige så stor foragt.

Og så var der de andre stemmer. Dem, som sagde »lad nu fortiden hvile« og »de vidste, hvad de gik ind til«.

Dem er der, ifølge B.T.s YouGov undersøgelse flest af. For hele 60 procent har dokumentaren ikke flyttet på deres syn på Simon Spies.

William Atak har, siden dokumentaren fik premiere sidste måned, fulgt reaktionerne på de sociale medier.

To ting overraskede ham.

Den ene, at overraskende mange kvinder – selv de, der har børn i samme alder som de piger, der blev udnyttet – afviser kritikken af Simon Spies.

Den anden, at relativt få – som var imod Spies’ misbrug – kom til orde.

»Nu viser jeres undersøgelse, at 23 procent synes, at dét, der foregik, var noget griseri. Men man oplevede ikke 23 procent komme til tasterne, da debatten var på sit højeste. Det var væsentlig færre,« siger William Atak og fortsætter:

»Min teori er, at folk har kunnet mærke, at den kamp er svær at kæmpe. Så det, der gør sig gældende, er, at de ikke har ønsket at ende i en shitstorm af negative kommentarer.«

»Det er meget bekymrende for vores demokrati, hvis nogen mener, at de skal nedtone deres stemme i debatten, fordi andre taler med en højere.«

At kun 23 procent i B.T. undersøgelse har ændret syn på Simon Spies, overrasker derfor William Atak.

»For i jeres undersøgelse svarer de jo netop anonymt. Så jeg ville have troet, at folk, der ikke havde turdet gå til tasterne på de sociale medier, fordi de ikke orkede denne debat, ville have vist sig i en YouGov måling.«

»Jeg ville nok have skudt på, at halvdelen af danskerne havde ændret syn på ham,« siger William Atak.

»Det er dog også bekymrende, at en sag som Britta Nielsen kan få alle op af stolene, fordi det går ud over vores pengepung.«

»Men altså ikke når det handler om moral og unge piger, der er blevet udnyttet. Det er sgu lidt skræmmende.«