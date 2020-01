Når der sker ændringer i det populære 'Badehotellet', så er der en masse danskere, der har en mening.

Det kom også til udtryk, da den populære karakter 'Fie' spillet af Rosalinde Mynster udgik fra serien.

Over fem sæsoner spillede hun den populære stuepige, og nu har B.T. spurgt læserne, om Mynster skal tilbage i serien, hvis muligt.

72 procent af de adspurgte, der havde set programmet, ville gerne se 'Fie' trække i stuepige-uniformen igen.

Rosalinde Mynster følte, det var mærkeligt, hun ikke skulle være med i serien mere, har hun tidligere fortalt til B.T.

Det kan dog ikke umiddelbart lade sig gøre, skriver manuskriptforfatter Stig Thorborg i en mail. Han forklarer hvorfor.

'Med hensyn til Fie-karakteren er hun flyttet til Newcastle og i den sæson, der har premiere mandag, skriver vi 'sommeren 1940', lyder det fra den ene af skaberne bag universet i tv-serien.

'Danmark er netop blevet besat af Tyskland, anden verdenskrig raser i Europa. Det er blevet umuligt at rejse mellem Danmark og England og dermed også umuligt for Fie at komme hjem til Danmark.'

Det ser altså ud til, at man ikke lige skal forvente at se Rosalinde Mynster dukke op i 'Badehotellet' igen. Hun har tidligere forrtalt til B.T., at det har været en mærkelig fornemmelse ikke at skulle være med i serien længere.

»Det er meget mærkeligt, for det er virkelig mange år af mit liv. Der er to sider af det. Den ene side er, at jeg havde brug for et skift på en eller anden måde, fordi jeg også har en følelse af at være nået i mål med karakteren og serien, og det er vigtigt at lukke et kapitel, når man har den følelse, sagde hun ved Svend-prisen tilbage i 2018, hvor hun uddybede:

»Så på den ene side, synes jeg, det er et godt valg, jeg har truffet. Men samtidig savner jeg folk og synes, det er mærkeligt ikke at være der.«

Den syvende sæson af 'Badehotellet går i gang mandag, og der er man, som Stig Thorsboe skriver, hoppet en del år frem i tiden, fra hvor man slap i femte sæson.

B.T har forgæves forsøgt at få fat i Rosalinde Mynster for at høre, om man skal gøre sig forhåbninger om at se hende i rollen 'Fie', og hvad hun mener, om den ros hun får fra seerne.