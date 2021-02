Da den treårige engelske pige Madeleine McCann forsvandt på en rejse til Portugal, efterlod det et kæmpe savn hos forældrene, men også et stort spørgsmålstegn i det internationale samfund.

For hvad skete der egentlig med den lille pige, som pludseligt var væk fra forældrenes ferielejlighed?

Sagen, som har fået ualmindeligt meget pressedækning, får nu mere omtale. Nemlig i en danskproduceret dokumentarserie, som vil tage udgangspunkt i en bestemt person.

Discovery Network Danmark har sat sig for at afdække, hvem den hovedmistænkte tyske mand, Christian B., er.

Politibillede af den tyske mand, som er mistænkt for at have dræbt Madeleine McCann. Foto: Politifoto Vis mere Politibillede af den tyske mand, som er mistænkt for at have dræbt Madeleine McCann. Foto: Politifoto

I serien kan man derfor følge, når dokumentarfolkene graver sig ned i, hvordan politiet øjensynligt ret pludseligt fandt en hovedmistænkt i McCanns-forsvinding. For derefter at offentliggøre nyheden uden at sigte vedkommende.

Hos Discovery Networks Danmark lægger man ikke skjul på, at det nye projekt er ulig meget andet, man tidligere har kastet sig over. I hvert fald hvad angår ressourcer.

»Et af vores erklærede mål er at stå stærkest på true crime i Danmark. Og der er ingen tvivl om, at det her er et af vores mest ambitiøse danskproducerede true crime-projekter til dato,« udtaler Discovery Networks Danmarks programdirektør, Pil Gundelach Brandstrup, i en pressemeddelelse. Hun uddyber:

»Alle kender til Maddie-sagen, og jeg er sikker på, at vores seere i Danmark og i Europa vil finde dokumentarserien spændende og tage godt imod den.«

Madeleine McCann forsvandt i maj 2007 fra en ferielighed i byen Praia da Luz. Forældrene var rejst til byen med Madeleine, hendes to små søskende og et vennepar.

Få dage før Madeleine MCanns fire års fødselsdag fik ferien dog en brat afslutning.

Da moren under et restaurantbesøg tæt ved lejligheden ville tjekke til de sovende børn, var Madeleine McCann forsvundet.

Det var starten på en af de mest omtalte forsvindingssager, i hvilken man sidste år meldte ud fra tysk politis side, at man mente, man havde fanget pigens kidnapper.

Nemlig den 43-årige Christian B., som også er dømt for at have voldtaget en 72-årig kvinde i samme portugisiske by, som Madeleine McCann forsvandt fra. Samme mand, der allerede som 17-årig sad fængslet for overgreb mod en mindreårig.

»Det interessante er, at tysk politi meget skråsikkert udpeger en hovedmistænkt i en af de største kriminalsager i Europa i nyere tid uden at sigte manden. Indtil nu har tysk politi kun fremlagt en række indicier og sammenfald,« siger Tine Røgind Quist, Executive producer hos Discovery Denmark.

»Kunne den hovedmistænkte være manden, der står bag Maddies forsvinding, og har de beviser til at løfte en sag, eller står vi måske overfor, hvad der kunne blive et offentligt justitsmord? Det undersøger vi i denne dokumentarserie.«

Dokumentarserien er indtil videre solgt til Danmark, Sverige Norge, Finland, Storbritanien, Italien, Spanien, Polen, Holland, Indien, USA, Portugal og Latinamerika.

Serien kan streames på Discorvery+ fra 15. februar her i Danmark.