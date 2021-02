Danske Nina Skov Jensen er gået i krig med Hollywood. Eller rettere sagt med sangeren og filmskaberen Sia. Og organisationen bag filmprisen Golden Globes.

Anledningen er, at Sias film 'Music' er nomineret til hele to priser ved årets prisuddeling.

»Jeg er forarget over, at det kan ske i 2021. Jeg troede, at Hollywood var blevet mere inkluderende over for minoriteter,« siger Nina Skov Jensen, der selv er autist og har medvirket i serien 'De skjulte talenter' på DR.

Hun er især vred over, at der i filmen bliver anvendt magt over for den autistiske karakter, og at der ikke advares om, at filmen kan fremkalde epileptiske anfald hos nogle autister.

Nina Skov Jensen samler underskrifter ind mod Golden Globes nominering af filmen 'Music'. Privatfoto. Vis mere Nina Skov Jensen samler underskrifter ind mod Golden Globes nominering af filmen 'Music'. Privatfoto.

Sia selv har kaldt filmen for »et kærlighedsbrev til omsorgspersoner og autister«, men det giver 20-årige Nina Skov Jensen ikke meget for.

Derfor har hun skrevet til arrangørerne bag Golden Globes og startet en underskriftsindsamling for at få organisationen bag til at trække nomineringen tilbage.

»Det vil betyde enormt meget for autister, at den slags film ikke bliver lavet igen,« siger hun.

Det er særligt to scener, der har fået hende til at reagere. I scenerne får den autistiske karakter, der spilles af skuespilleren Maddie Ziegler, en såkaldt 'nedsmeltning', hvor hun – som Nina Skov Jensen forklarer – »slår ud med armene og laver lyde«.

I et forsøg på at få hende til at falde til ro bliver hun i filmen holdt nede med magt.

»Men magtanvendelse er både farligt og ulovligt. I 2018 blev en 13-årig autistisk dreng fra Californien dræbt på den måde. Autister uden sprog kan ikke sige stop eller sige, at de ikke kan trække vejret,« siger hun.

Hun er bange for, at det vil smitte af i virkeligheden, hvis filmen giver det indtryk, at det er sådan, nedsmeltninger skal håndteres.

Det er Maddie Ziegler (venstre), som tidligere har medvirket i en række af Sias musikvideoer, der spiller hovedrollen som den autiske kvinde. Foto: VALERIE MACON Vis mere Det er Maddie Ziegler (venstre), som tidligere har medvirket i en række af Sias musikvideoer, der spiller hovedrollen som den autiske kvinde. Foto: VALERIE MACON

En anden bekymring går på, at der i filmen bliver brugt stroboskoplys, voldsomme farver, høj lyd og hurtige krydsklip, der kan overstimulere en autistisk hjerne.

»Det kan udløse voldsomme reaktioner, hvis autister ser filmen, for hver fjerde autist har epilepsi. For andre af os kan det være en voldsom sanseoplevelse,« siger Nina Skov Jensen, der efterlyser, at filmen bliver mærket med en advarsel, så biografgængere med epilepsi kan holde sig væk.

Det tredje kritikpunkt går på, at Sia har samarbejdet med den amerikanske forening Autism Speaks, der støtter forskning i og behandling af autisme. Men ifølge danskeren bryder mange autister sig ikke om foreningen.

»Autism Speaks mener, at autisme skal kureres, og sammenligner det med blandt andet kræft og aids. Men autisme er ikke en sygdom, det er blot en anden måde at være på,« siger hun.

Nina Skov Jensen er blevet optaget på Harvard Universitet, hvor hun til september skal begynde at studere kunst. Privatfoto Vis mere Nina Skov Jensen er blevet optaget på Harvard Universitet, hvor hun til september skal begynde at studere kunst. Privatfoto

Det er ikke første gang, filmen ‘Music’ er i modvind. Allerede i november blev Sia udsat for massiv kritik, fordi hun ikke har brugt en autist til at spille rollen som ... autist.

Også i USA er filmen blevet kritiseret, hvilket førte til, at Sia i sidste uge på sin Twitter-profil fastslog:

»Jeg har planer om at fjerne fastspændingsscenerne fra alle fremtidige udgaver.«

»Jeg lyttede til de forkerte mennesker, og det er mit ansvar. Min research var tydeligvis ikke dybdegående og bred nok.«

»Filmen 'Music' vil fremadrettet have en advarsel i begyndelsen af filmen.«

Efterfølgende har hun dog slettet profilen, og ifølge danske Nina Skov Jensen er der endnu ikke kommet en advarsel på filmen.

I skrivende stund har 55.923 underskrevet ønsket om, at Golden Globes trækker nomineringen tilbage.