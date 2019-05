Er man som skuespiller i en stor tv-serie bange for, at manuskriptforfatterne slår ens karakater ihjel? B.T. har spurgt Mikkel Boe Følsgaard og Alba August, der spiller med i anden sæson af Netflix-serien 'The Rain'.

»Nej, det er jeg sgu ikke,« lyder det straks fra Alba August.

»Man er jo altid sådan lidt...Vi får jo ikke alle afsnit (manuskriptet til, red.) på én gang, men to ad gangen. Så skynder man sig altid at læse dem igennem. Ikke nødvendigvis for at se, om man dør, men også for at se, hvad der sker undervejs. Men det ville da være ærgerligt, hvis man døde,« tilføjer Mikkel Boe Følsgaard.

'The Rain' handler om en gruppe unge, der skal forsøge at overleve i en verden, hvor en dødelig virus spredes gennem regn.

I den første sæson døde skuespiller Iben Hjejles karakter allerede i første afsnit.

Hvordan var det at miste hende så tidligt?

»For mig var det... Jeg nåede slet ikke at have nogen scener med hende, så jeg føler næsten ikke, at jeg har lavet en serie med hende. Professionelt kan jeg da godt ærgre mig over det, fordi jeg gerne ville have haft nogle scener med hende,« lyder det fra Mikkel Boe Følsgaard.

»Man vidste jo fra start af, at vi ville komme til at have to dage sammen, og det ville blive mega fedt. Det kan være, hun kommer tilbage som et spøgelse,« smiler Alba August.

Mikkel Boe Følsgaard spiller en af de bærende roller i 'The Rain'. Foto: Per Arnesen/Netflix Vis mere Mikkel Boe Følsgaard spiller en af de bærende roller i 'The Rain'. Foto: Per Arnesen/Netflix

Hvordan vil I huske Iben Hjejle?

»Det lyder, som om hun er død. Det er jo helt forfærdeligt, haha,« siger Mikkel Boe Følsgaard.

»Altså hendes karakter? Det fylder helt klart senere, at hun (Alba Augusts karakter Simone, red.) mister sin mor i en tidlig alder. Min karakter har ikke noget kvindeforbillede. Det tror jeg kan gør hende rodløs,« siger Alba August.

I mister også Angela Bundalovic, der spiller Beatrice i første sæson. Hvordan var det?

»Det var rart. Hun var simpelthen så irriterende. Ej, det var ærgerligt,« siger Mikkel Boe Følsgaard.

»Det var hårdt at lave begravelsesscenen,« siger Alba August.

»Det var ærgerligt, for hun er også en fed spiller. Fed at arbejde med. Og virkelig en fed karakter, at hun var så utilregnelig, som hun er. Men på den anden side gør det også sådan en serie her fed. Nærmest 'Game of Thrones'-agtigt ved man ikke, hvem der overlever,« siger Mikkel Boe Følsgaard.

Se det lille video-interview med Alba August og Mikkel Boe Følsgaard øverst i artiklen.