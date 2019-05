Får man automatisk et Netflix-abonnement, når man arbejder for Netlifx? Og hvad sker der, hvis man smider sit manuskript væk? B.T. har mødt Mikkel Boe Følsgaard og Alba August fra Netflix-serien 'The Rain'.

Var I med det samme klar på at lave en sæson to af 'The Rain'?

»Kontraktmæssigt har vi bundet os til at lave mere, så vi skulle stå til rådighed uanset hvad,« smiler Mikkel.

»Jeg tror heller ikke, jeg havde noget arbejde i den periode, så det passede fint,« tilføjer han.

»Jeg var også mega klar på det,« lyder det fra Alba.

»Vi havde nok i baghovedet en forventning og forhåbning om, at vi skulle lave en sæson til. Det havde været skuffende, hvis det var lukket ned efter en sæson,« indskyder Mikkel.

B.T. møder de to skuespillere på Hotel D'Angleterre i København, hvor Netflix har bedt dem om at reklamere for anden sæson af den danske Netflix-serie 'The Rain'. En serie om en gruppe unges kamp for at overleve i en verden, der er ødelagt af en giftig regn.

Står der nogle særlige ting i jeres kontrakt, når man arbejder for Netflix?

»Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har en agent, der tager sig af det,« lyder det fra Mikkel.

»Det ved jeg heller ikke,« siger Alba.

Må I lave ting for HBO for eksempel?

»Det ved jeg heller ikke,« siger de begge.

Mikkel Boe Følsgaard spiller en af de bærende roller i 'The Rain'. Foto: Per Arnesen/Netflix Vis mere Mikkel Boe Følsgaard spiller en af de bærende roller i 'The Rain'. Foto: Per Arnesen/Netflix

Får man et gratis Netflix-abonnement?

»Jeg tror, Lukas Løkken (en af de andre skuespillere, red.) har, men jeg har selv betalt mit for lang tid siden,« siger Mikkel.

»Jeg bruger min mors Netflix. Så låner hun min kode til Spotify,« smiler Alba.

»Men vi har da snakket om det,« griner hun.

»Ja, vi kunne godt lige få de der 89 kroner med,« smiler Mikkel.

Er det rigtigt, at du har en uvane med at smide dine manuskripter væk, Alba?

»Ja, det er så noieren, hvis der er nogen, der finder det. Jeg tror, jeg har mistet fem manuskripter her under sæson to. Jeg bliver så distraheret, når jeg arbejder.«

Hvad siger Netflix til det?

»Det skal de ikke vide,« smiler Alba.

»Så bliver vi fyret, haha. Jeg river mine i mange stykker og smider dem i to forskellige skraldespande. Der er heldigvis ikke nogen, der har fundet dem endnu og spoilet handlingen,« griner Mikkel.

Fik du også mareridt under optagelserne til anden sæson, Mikkel?

»Haha nej, men det er rigtigt, at da vi begyndte optagelserne til første sæson, havde jeg drømme om, at verden var gået under, og at alle var døde. I den første scene, jeg skulle optage, gik der en kvinde med et dødt barn. Det sad i mig i flere dage.«

Alba August spiller med i 'The Rain'. Foto: Per Arnesen/Netflix Vis mere Alba August spiller med i 'The Rain'. Foto: Per Arnesen/Netflix

Var der noget, der gjorde særligt indtryk under optagelserne til sæson to?

»Vi lavede nogle scener ude på Bakken (Dyrehavsbakken, red.), hvor alt var ødelagt. Det er generelt vildt at være steder, hvor der normalt er mange mennesker, og så er der pludselig helt tomt,« siger Mikkel.

I har jo nogle intime scener i serien. Tænker I over, at karaktererne lever i en verden, hvor man ikke går i bad?

»Haha, nja det er jo et fiktivt greb. Vi ville nok heller ikke se ud, som vi gjorde, hvis det skulle være realistisk. Så ville vi nok være pænt meget klammere,« siger Mikkel.

»Vi kommer faktisk et sted hen i sæson to, hvor man kan gå i bad og skifte tøj,« siger Alba.

Hvad er egentlig jeres forhold til regnvejr i dag?

»Jeg hader regn. Det regner jo hele tiden i Danmark,« smiler Alba.

»Jeg kan godt lide det. For eksempel lyden af regn på et tag, det giver mig ro,« siger Mikkel.

Så I er ikke blevet bange for regn?

»Nej,« siger Mikkel.

»Det er jo bare fiktion,« smiler han.

The Rain II kan ses på Netflix fra den 17. maj.