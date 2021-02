»Det har været ret tydeligt i et stykke tid, at vi ikke stod som nogle af de første, der står til at kunne genåbne.«

Sådan lyder det fra direktør for Danske Biografer Lars Werge ovenpå nyheden om den gradvise genåbning af Danmark.

»Lige nu har vi en nedslående forventning om, at der går lang tid før folk kan komme i biografen igen. Jeg kan ikke engang se, hvor vi ligger i de næste etaper af genåbningen.«

Biograferne har længe stået tomme. På grund af restriktioner har ingen mennesker kunnet sætte sig i et biografsæde og nyde en af de nyeste film.

»Det er skidt. Der er ingen indtægter i øjeblikket, så der er mange, der kan begynde at se bunden af pengekassen,« forklarer Lars Werge til B.T. og fortsætter:

»Hvis man spørger biograferne selv, så har vi stort behov for at få gang i biograferne igen.«

Den nye gradvise genåbningsaftale åbner for udendørsaktiviteter, nogle skoler og uddannelsessteder, men ikke for indendørsaktiviteter som at tage en tur i biograferne, hvilket er til stor forundring for Lars Werge.

»Når vi kan holde åbent, så kommer folk også og ser film og det mener jeg i al beskedenhed, at vi sagtens kan administrere.«

Mener du, at biografer skal få lov til at genåbne i første omgang?

»Vi har ikke haft et eneste registreret coronatilfælde hos os. Det vil sige, at vi ikke har været skyld i smitte på nogen som helst måde.«

Lars Werge forklarer også, at biograferne er vigtige, fordi de står for aktiviteter, som folk gerne vil.

Ifølge en undersøgelse fra YouGov foretaget for Kino, så er danskerne klar til at tage i biografen igen, og de mener, at det er sikkert.

41 procent af de adspurgte svarer, at de forventer at gå mere i biografen i 2021 end i 2020. 48 procent svarer, at de vil gå lige så meget i biografen som sidste år.

Samtidig har hele 83 procent af de adspurgte tillid til, at det er sikkert at gå i biografen, når de får lov at åbne igen.

Onsdag formiddag præsenterede regeringen og støttepartierne planen for genåbningen, og senere på dagen vil Mette Frederiksen holde et pressemøde omkring genåbningen.