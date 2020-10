Flere udenlandske medier har opdaget, at noget urovækkende snart vil krydse de danske grænser og skabe ravage ude i verden.

Filmen 'Breeder' er ventet med spænding, og både i England, Norge og USA skriver man om den opsigtsvækkende film.

Hos norske Dagbladet fortæller avisens gysereksperter, at de venter sig gode ting af filmen, og det slår Politikens anmelder slår også fast, at man godt kan.

'Breeder', som kaldes i den danske avis kaldes en form for 'torturporno' vil unægteligt påvirke seeren, lyder det.

Fra filmen 'Breeder'. Her skuespiller Signe Egholm i billedet. Foto: Foto: BeoStarling Vis mere Fra filmen 'Breeder'. Her skuespiller Signe Egholm i billedet. Foto: Foto: BeoStarling

Filmen handler om kvinder, der bortføres af et velrenommeret helsefirma og bliver udsat for nedværdigende og groteske prøvelser. Det gør firmaet i forsøget på at finde 'en kur' mod aldring.

'Breeder', der adresserer debatten om biohacking, er ifølge den anerkendte, engelske filmblog The People's Movies ikke for de sarte.

'Tag alt, hvad du ved om dyremishandling i mejeriindustrien, og træk det ned over en gruppe forfærdede kvinder, gemt væk i i bure dækket af pis, så har du den generelle præmis for Breeder,' lyder beskrivelsen.

Skribenten på bloggen gør det også klart, at man ikke kan undgå at blive påvirket. Anmelderen skriver, at man vil blive 'rystet i sin grundvold', og giver filmen fem stjerner.

Det er dog ikke alle, der er udforbeholdt begejstrede. Go' Morgen Danmarks anmelder giver filmen to ud af seks stjerner, fordi hun mener, den ikke er god til at opbygge spænding.

»Der, hvor man skulle sidde med neglene i sædet og tænke ‘aaaaaaaah, nu løber hun, jeg håber, hun slipper fra ham’ – den form for suspense forstår filmen ikke at bygge scenerne op til,« lyder der fra Ann Lind Andersen.

Det amerikanske filmmedie Deadine har offentliggjort, at flere lande har købt filmen.

'Breeder' er således blevet solgt til Tyskland, Storbritannien, Japan, Rusland, Italien, Taiwan, Portugal og flere andre lande.

I Norge ser man også frem til at få lov til at se filmen, selv om den endnu ikke er solgt til vores naboland.

»Der er meget her, som virker spændende. Ikke mindst tager den et aktuelt og interessant tema op, vores forhold til aldring og samfundets sygelige fokus på det overfladiske. Det virker som om, filmen tør at sparke godt fra sig,« lyder det fra den ene af Dagbladets to gysereksperter, Pål Gustavsen.

Filmen har premiere 31. oktober i anledning af Halloween, og hvis man tør, kan man se traileren over artiklen.