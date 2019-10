’Skammerens datter’ skulle i 2015 med 218.836 solgte biografbilletter være startskuddet til en ny stor dansk filmserie. Desværre solgte opfølgeren i år kun en tredjedel og har derfor nu bragt den tredje planlagte film i fare.

Det går op og ned i showbiz, og lige for tiden går det ret meget ned ad bakke for holdet bag det, der skulle have været den første, store danske fantasy-serie med filmatiseringen af Lene Kaaberbøls verdensberømte børnebogsserie ’Skammerens børn’.

Seriens anden film ’Skammerens datter: Slangens gave’, der kostede 35 millioner kroner at lave, har siden premieren i januar kun solgt 73.596 biografbilletter, hvilket producent Eva Juel Hammerich erkender er langt fra, hvad de havde håbet på.

»Vores distributør havde sagt, at de regnede med, at vi kunne sælge omkring 200-250.000 billetter. At vi kun sælger knap 75.000, det er en streg i regningen.«

Og det får altså nu konsekvenser.

Eva Juel Hammerich fortæller, at det var meningen, at man her i sommer skulle være gået i gang med at filme den tredje ’Skammer’-film.

På grund af dårligt billetsalg har det bare endnu ikke været muligt at samle penge ind til en fortsættelse.

»Vi sidder med et færdigt manuskript til den tredje film. Kommer vi til at lave den? Det er et godt spørgsmål. Når folk ikke går i biografen, så lægger distributøren heller ikke et ordentligt distributionsforskud. Så nu er vi ved at undersøge, om det overhovedet er muligt at finansiere,« lyder det fra Eva Juel Hammerich.

De kolde facts 'Skammerens datter: Slangens gave'

Den blev optaget i Prag, Tjekkiet, kostede 35 millioner kroner og havde premiere den 24. januar. Den første film havde tilsvarende et budget på 50 millioner kroner. Udskiftning af instruktør:

Den første film blev instrueret af Kenneth Kainz efter manuskript af Anders Thomas Jensen. To'eren blev instrueret af Ask Hasselbalch efter manuskript af bl.a. Gunnar Järvstad. Udskiftning af skuespillere:

I den første film spillede Peter Plaugborg skurken Drakan. I to'eren blev han skiftet ud med Mikkel Arendt. Maria Bonnevie, der i den første film spillede 'Skammer'-pigen Dinas mor, blev i to'eren skiftet ud med Agnes Kittelsen.

Hvad gik der så galt?

Eva Juel Hammerichs teori er, at den unge målgruppes medieforbrugsvaner har ændret sig, siden den første film kom ud for fire år siden.

»De unge mennesker går ikke længere i biografen på samme måde. De bruger Youtube og Netflix og tænker, at det nok kommer på streaming på et senere tidspunkt.«

Ask Hasselbalch, der efter at have lavet tre ’Antboy’-film, fik til opgave at instruere ’Skammerens datter: Slangens gave’, tror det handler om timing.

»Vi var oppe imod fire kæmpe animationsfilm, (Anders Matthesens ’Ternet Ninja’ kørte blandt andet samtidig, red.) plus jeg tror, at hvis du laver en fortsættelse til en serie-film, er det vigtigt, at filmene kommer tættere på hinanden,« fortæller han til B.T. og uddyber:

»Der gik fire år mellem ’Skammer’-filmene. Med ’Antboy’ gik der fx 1,5 år, så fans af den første film voksede op sammen med ’Antboy’.«

Ask Hasselbalch arbejder for tiden på en ny endnu ikke offentliggjort spillefilm og siger, at han ikke er med inde over en eventuel tredje ’Skammer’-film.

»Men jeg håber, den bliver lavet, og jeg er meget stolt af ’Slangens gave’, og at kvaliteten på filmen intet havde at gøre med billetsalget. Det er jo årets girlpower-film, og det gør mig stolt,« tilføjer han.

Dejan Cukic er en af de nye ansigter i 'Skammerens datter: Slangens gave', hvor han dukker op som Dinas far. Foto: Nepenthe Film

B.T.s filmanmelder, Thomas Brunstrøm, gav tilbage i januar ’Skammerens datter: Slangens gave’ tre ud af seks stjerner.

Han er enig med Ask Hasselbalch i, at det kan være farligt at lade fire år gå imellem to film til en målgruppe, der hurtigt kan blive for ’voksne’ til universet.

Derudover påpeger han, at bare fordi over 200.000 danskere så den første, betyder det ikke, at alle syntes, den var god nok til at se den næste.

»Og så synes jeg, at to’eren føltes lidt unødvendig. Der sker ikke ret meget i den, men den træder lidt vande.«

Thomas Brunstrøm tilføjer, at den anden film også lider af, at skuespiller Peter Plaugborg pludselig sprang fra i rollen som skurken Drakan.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Peter Plaugborg måtte springe fra den store rolle, da han skulle spille en teaterrolle.

»Han er så pissegod og var virkelig noget af det bedste ved etteren. Det gjorde ikke filmen nogen tjeneste, at han åbenbart havde noget andet at tage sig til.«

For god ordens skyld skal det nævnes, at ’Skammerens datter: Slangens gave’ i august blev kåret til ’Årets danske børnefilm’ ved Svend Prisen, der afgøres ved afstemning blandt det danske biografpublikum.