Det var nok ikke lige den respons, Nikolaj Coster-Waldau havde regnet med, da han i weekenden deltog i én af verdens største film- og tv-messer, Comic Con i San Diego, Californien.

Her blev den 48-årige danske stjerne nemlig mødt med buh-råb.

I forbindelse med en udsolgt panel-diskussion om HBO-serien 'Game of Thrones' forsvarede Nikiolaj Coster-Waldau således seriens omdiskuterede ottende og sidste sæson, hvor hans hovedrolle, Jamie Lannister dør i armene på sin søster og elsker, Cersei.

»Jeg synes personligt, at det var et perfekt endeligt for Jamie. For mig gav dén slutning god mening,« sagde Nikolaj Coster-Waldau med en smil.

Sikkerheden var i top, når GOT-stjerner som Nikolaj Coster-Waldau blev ført frem og tilbage fra scenen ved årets Comic Con messe i San Diego, Californien. Ikke alle fans var lige venligt stemt over for Nikolaj og kompagni. Foto: JOAQUIN SARMIENTO - AFP Vis mere Sikkerheden var i top, når GOT-stjerner som Nikolaj Coster-Waldau blev ført frem og tilbage fra scenen ved årets Comic Con messe i San Diego, Californien. Ikke alle fans var lige venligt stemt over for Nikolaj og kompagni. Foto: JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Men det var tydeligt, at ikke alle de fremmødte fans var enige.

Således druknede nogle af Coster-Waldaus ord i buh-råb fra tilskuerrækkerne.

Både seriens danske stjerne og de andre fremmødte GOT-skuespillere tog tilråbene med godt humør. Og Nikolaj Coster-Waldau fortsatte:

»Hvis du hadede slutningen, så er det ok. Og hvis du elskede slutningen, så er det også ok. Men uanset hvad, så er der ingen grund til at bruge grimme ord om andre mennesker.«

Politiet poserer sammen med sexede version er af GOT-fans. Foto: DAVID MAUNG - EPA Vis mere Politiet poserer sammen med sexede version er af GOT-fans. Foto: DAVID MAUNG - EPA

Panel-diskussionen fortsatte under ordnede forhold. Men det var stadig ikke alle, der kunne tilgive den danske 'Game of Thrones'-stjerne.

Således skrev en GOT-fan efterfølgende på twitter:

»Det er tydeligt, at han (Coster-Waldau, red.) er blevet betalt for at sige, hvad han sagde. Alle kan jo huske, at Coster-Waldau før har kritiseret den måde, hvorpå hans serie-karakter døde. Faktum er stadig, at Jamies skæbne var noget møg, dårligt skrevet.«

Ifølge avisen Los Angeles Times deltog godt 140.000 film-, tv- og superheltefans i Comic Con-messen, der sluttede søndag.

Over 30.000 fans var lklædt ud som deres film- og TV-idoler ved Comic Con i San Diego. Her er det dræberklovnen Pennywise fra gyser-filmen 'It' Foto: BERTRAND GUAY - AFP Vis mere Over 30.000 fans var lklædt ud som deres film- og TV-idoler ved Comic Con i San Diego. Her er det dræberklovnen Pennywise fra gyser-filmen 'It' Foto: BERTRAND GUAY - AFP

Over 30.000 mødte op til Comic Con San Diego kædt ud som deres helte og antihelte fra Star Wars, It, Avengers og Game of Thrones.

Her fik fansene uhørt lejlighed til komme helt tæt på deres idoler. Men to af disse glimrede ifølge branchebladet Variety ved deres fravær.

Således var det på forhånd annonceret, at ophavsmændene bag 'Game of Thrones'-serien, David Benioff og D.B. Weiss ville møde op og svare på spørgsmål.

Men i sidste øjeblik meldte begge mænd afbud.

Og derved lod de stjerner som Nikolaj Coster-Waldau tage skraldet fra de mange fanatiske fans, der ikke alle var lige godt tilfredse med seriens afslutning.