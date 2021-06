'At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.'

Søren Kirkegaards citat lyder til at passe ret godt på Thue Rasmussens mindset.

Han fortæller nemlig i et indslag fra Pixel TV, at han muligvis snakkede sine evner en smule op, da han var i casting til skurkerollen Otto i den kommende 'Fast & Furious'-film.

»Da jeg havde afleveret mit 'self tape' (jobansøgning) til produktionen, gik der nogle måneder, før jeg hørte noget fra dem. Pludselig får jeg en mail, hvori der står 'kan du ride, og kan du skyde med maskingevær?', og selvfølgelig kunne jeg det lige pludselig,« siger skuespilleren med et stort grin.

FILE PHOTO: The 75th Venice International Film Festival - Photocall for the film "At Eternity's Gate" competing in the Venezia 75 section - Venice, Italy, September 3, 2018. Actor Mads Mikkelsen. REUTERS/Tony Gentile/File Photo Foto: TONY GENTILE Vis mere FILE PHOTO: The 75th Venice International Film Festival - Photocall for the film "At Eternity's Gate" competing in the Venezia 75 section - Venice, Italy, September 3, 2018. Actor Mads Mikkelsen. REUTERS/Tony Gentile/File Photo Foto: TONY GENTILE

Han er ifølge sig selv ikke den eneste, der har prøvet at overbevise sin kommende arbejdsgiver om, at han er i stand til lidt af hvert, som ikke lige er den faktuelle sandhed.

Ifølge Thue Rasmussen har selveste Mads Mikkelsen også gjort brug af 'tricket', da han i forbindelse med at skulle indspille filmen 'Stravinsky' blev spurgt, om han kunne snakke fransk og spille klaver. Noget han fik travlt med at lære, eftersom han overbeviste produktionen om, at det var noget, han kunne.

Det blev modtaget med en stor latter fra værten på indslaget, Thomas Bense, der syntes, optrinet var 'genialt'.

Rollen, som Thue Rasmussen har i Hollywood-filmen, er en skurkerolle, der hedder Otto, og B.T. har i forbindelse med det store job taget en snak med skuespilleren om at gå fra at være Jonas i 'Sunday' til at stå over for verdensstjerner som Vin Diesel og John Cena.

»Da vi skulle lave noget pressemateriale til filmen, kunne de finde på at spørge os, hvilken bil der var ens første bil. Og der blev sagt alle mulige vilde og eksotiske biler fra de andre skuespillere, og så blev det så min tur, og jeg svarede, 'jeg har min cykel'. 'Altså motorcykel? Hvilken motorcykel?' spurgte de så om. Der måtte jeg skuffe dem og sige, at det bare var en ganske normal cykel, jeg havde. Det tror jeg, de syntes var lidt sjovt,« fortalte Thue Rasmussen om mødet med 'det store Hollywood'.

'Fast & Furious 9' har premiere i de danske biografer på torsdag.