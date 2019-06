Den 31-årige sangerinde Coco O., har sagt ja til at være med i den kommende udgave af ’Vild med dans’.

Coco fortæller til B.T., at hun flere gange har fået tilbuddet, men først nu havde mod til at sige ja.

»Jeg blev spurgt for et par måneder siden, da jeg sad i en båd ud for Tahiti på en dykkerferie. Så gav det bare mening at sige ja,« griner hun og tilføjer:

»Jeg har haft lyst før, men kan godt være lidt genert, så jeg har ikke turdet. Men nogle gange skal man også bare springe ud i ting, og når jeg endelig skal have min ikke-musikalske tv-debut, kan jeg ligeså godt gøre det i et stort program som ’Vild med dans’.«

Coco O. klar til 'Vild med dans'. Foto: Pressefoto Vis mere Coco O. klar til 'Vild med dans'. Foto: Pressefoto

Fans af Coco O. vil vide, at hun for ti år siden bragede frem på den internationale musikscene som den ene del af duoen Quadron.

Sammen med producer Robin Hannibal røg hun til Los Angeles, hvor hun udgav musik med superstjerner som Kendrick Lamar, Tyler The Creator og Jay-Z.

Sidstnævnte tog hende med på soundtracket til filmen ’The Great Gatsby. Albummet gik ind på andenpladsen på Billboard 200, hvilket gør Coco til den danske artist, der har opnået den højeste position på den amerikansk hitliste.

For et par år siden valgte Coco imidlertid at flytte tilbage til Danmark og København, hvor hun de seneste år har optrådt som soloartist, og midt i arbejdet på sit kommende soloalbum skal hun altså nu være med i ’Vild med dans’.

»Jeg sidder jo meget i et studie, hvor det bliver meget navlepillende, så jeg glæder mig til at skulle møde op til faste mødetider og koncentrere mig om at lære at danse.«

Hun fortæller, at hun har forhørt sig hos de tidligere ’Vild med dans’-deltagere Simon Jul og Sharin Foo om at være med – og da de kun havde positive ting at sige, blev hun bekræftet i sin beslutning.

Hvad håber hun så at få ud af sin deltagelse? Coco O. fortæller, at hun især håber at blive mere udadvendt og bevægelig, når hun står på scenen til sine egne koncerter.

Om det kommer til at gavne hende karriere ved siden af, tænker hun ikke videre over.

Coco kalder L.A.-tiden for de 'naive teenage-år'. Foto: Pressefoto Vis mere Coco kalder L.A.-tiden for de 'naive teenage-år'. Foto: Pressefoto

»Faktisk ikke. Der er selvfølgelig flere, der vil komme til at kende mit ansigt, og det vil da være en gave, hvis der kommer flere til mine koncerter. Men jeg kommer stadig til at lave den samme musik.«

Hun ved endnu ikke, hvem hun får som dansepartner.

Udover Coco er sportsfolkene Mikkel Kessler og Michael Maze samt skuespiller Jakob Fauerby klar til ’Vild med dans’.