Vinderparret er ikke længere kærester.

Det er ikke længe siden, at Oliver og Julie tog titlen som vindere af ‘Love Island’ og hinanden, da Juliver, som parret blev kaldt under programmet, havde taget ‘Love Island’-seerne med storm og dermed vundet det populære program.

Nu er Juliver dog ikke en ting længere, for Oliver og Julie er gået fra hinanden. Det fortalte Oliver på sin Instastory i går.

»Hej allesammen. Der er mange af jer, der spørger, om mig og Julie stadig er sammen. Det er vi desværre ikke mere. Vi fungerede bare ikke lige på samme måde herhjemme i Danmark, som vi gjorde på ‘Love Island’, så I kan godt stoppe med at spørge, om mig og Julie er sammen, for det er vi desværre ikke,« siger han og fortsætter:

»Vi er stadig gode venner den dag i dag, men vi fungerede desværre ikke som kærester i Danmark. Vi har rigeligt at se til begge to, og det gik desværre ikke. Så desværre.«

Lever i en boble

Julie bekræfter over for Realityportalen, at de to ikke længere er sammen.

»Ja, det er rigtigt, at vi er gået fra hinanden,« siger hun.

I en live på sin Instagram fortæller hun mere om bruddet.

»Mig og Oliver slog op, fordi det slet ikke var det samme, når man kom hjem. Man lever i en boble dernede, og man ser ligesom ikke hinanden i hinandens hverdagsrutiner. Så når man kommer hjem, er det noget fuldstændig andet,« siger hun og fortsætter:

»Vi er stadig rigtig gode venner, og vi snakker pænt sammen, så der er ikke noget der, men vi var to forskellige steder i vores liv her hjemme i danmark.«

Skete over SMS

Parret blev, ifølge Julie, enige om, at de skulle gå hvert til sit.

»Det var noget, vi blev enige om. Oliver valgte at skrive på sms til mig i lørdags, om jeg syntes, at det fungerede, og der blev vi ligesom enige om, at det ikke gik mere, og at det skulle slutte,« forklarer Julie og fortsætter:

»Det skete over sms. Jeg synes, at det er lidt tamt, men sådan er det. Jeg er lige ud af posen, og der er ikke noget, og jeg kan stadig godt lide Oliver, men at det skulle ske over en sms, det synes jeg er lidt svagt.«

Netop dét, at Oliver valgte at gøre det forbi over en SMS, har stor betydning for, om Juliver kan blive en ting i fremtiden.

»Efter at vores breakup skete over en sms, så tror jeg ikke, at vi kommer til at finde sammen igen,« siger Julie.

Fortryder ikke

Julie valgte af dele sin premiere på 250.000 med Oliver, og nu hvor parret er gået fra hinanden, er spørgsmålet, om hun fortryder, at hun ikke tog alle pengene selv.

»Jeg fortryder ikke et sekund, at jeg delte pengene med Oliver. Jeg var aldrig nået dertil uden ham, og han var aldrig nået dertil uden mig. Så jeg fortryder ikke et sekund, at jeg delte pengene med Oliver.«

Og dermed sluttede ‘Love Island’-eventyret om Juliver, der dog stadig er venner.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.