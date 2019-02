Hun har tidligere åbnet op og ladet seerne komme helt tæt på i en tv-serie, men nu bliver Simonas liv til en spillefilm.

Hun dukkede første gang op i ‘Prinsesser fra Blokken’, og senere fik hun sin helt egen serie, ‘Simona overlever’, hvor hun åbenhjertet fortalte om en hård barndom med seksuelle overgreb, og en ungdom med stofmisbrug.

Nu er Simona atter nødt til at grave dybt i de mørke kapitler af sit liv, for hendes barske opvækst bliver nemlig til en spillefilm.

»Det føles uvirkeligt, at mit liv bliver til en spillefilm, men jeg er glad og beæret over, at mit liv er så interessant og kan hjælpe så mange mennesker. Det mærkelige er, at jeg skal se mit liv blive levet udefra. Jeg glæder mig til at kunne læne mig tilbage og se, hvordan filmen er blevet,« fortæller Simona til Realityportalen og fortsætter:

»Jeg er på eller anden måde også ret bange, for det er hele mit liv og alt det dårlige i min opvækst, der skal med. Det var min hemmelighed i mange år, og selvom jeg lavede ‘Simona overlever’, så var det mig, der var foran kameraet, og mig der havde kontrollen over de ord, der kom ud, og de hændelser og minder, jeg selv havde valgt at fortælle. Her er det i sidste ende ikke mig, der bestemmer, hvordan filmen bliver lavet og klippet sammen.«

Skriver selv manuskriptet

Selvom Simona er nødt til at slippe lidt af kontrollen, så er hun stadig ret meget inde over den kommende spillefilm.

»Jeg skriver nogle hændelser fra mit liv, hvor jeg beskriver mig selv udefra. Det vil sige, at jeg ikke skriver “jeg”, men “hende”. Jeg bruger meget tid på at skrive og tænke over, hvordan jeg beskriver hændelserne, da det skal bruges til manuskriptet. Herefter er der en manuskriptforfatter, der skriver det ret,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg kommer til at være med det meste af tiden, når de forskellige scener optages, så jeg kan forklare, om det var de følelser og reaktioner, jeg havde dengang. Når det er en film og ikke en dokumentar, så har jeg ikke mulighed for at ændre så meget, når filmen er klippet færdigt.«

Simona kan endnu ikke fortælle, hvem der skal producere filmen, og så er det forsat en hemmelighed, hvem der er på rollelisten.

Det bliver offentliggjort til sommer.

»Jeg er taknemmelig for, at jeg er nået så langt på trods af, at jeg stadig ikke er så gammelt. Jeg er så stolt af mig selv. Jeg er stolt af, at jeg har formået at vende min svære fortid og bruge den til noget positivt,« siger Simona.

