»Håbet er lysegrønt.«

Sådan lyder det fra den Oscar-nominerede danske filminstruktør Anders Walter, der er nomineret med kortfilmen 'Ivalu' - En grønlandsk film om pigen Pipaluk, der leder efter sin søster Ivalu, der er stukket af fra deres alkoholiserede far.

Da B.T. møder holdet bag, er stemningen høj.

»Jeg synes, jeg er mere rolig nu, end jeg har været hele måneden,« fortæller filmens producer Rebecca Pruzan.

Jacob Heinel dækker Oscar-uddelingen hele natten fra Los Angeles.

Regner I med at vinde i aften?

»Ja!,« lyder det fra Rebecca Pruzan.

»Fuldstændig. Håbet er lysegrønt. Sol, måne og stjerner står rigtigt, kan jeg mærke,« svarer Anders Walter.

»Hvis vi ikke vinder, så er vi i en kategori med fire andre fantastiske film, som alle sammen, på hver sin måde, har fortjent at vinde. Så bliver vi lidt skuffede, men så har vi allerede vundet,« supplerer Rebecca Pruzan.

Holdet bag 'Ivalu' inden Oscar-uddelingen

B.T.s Jacob Heinel er i Los Angeles for at dække Oscar-uddelingen. Her har han mødt holdet 'Ivalu'.

»De er glade og spændte. Der er også håb - de håber, at de vinder, selvom bookmakerne ikke tror på det,« fortæller Jacob Heinel og tilføjer:

»Der er også lidt begyndende nerver, kan man godt mærke. Tøjet og håret skal sidde.«

