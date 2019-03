Den danske milliardær og stifter af Saxo Bank, Lars Seier Christensen, har for nylig investeret i Parken, og nu springer han ud i endnu et eventyr.

Den 56-årige rigmand er alene mand i front i TV 2’s nye program 'Vejen til Seier', hvor Lars Seier Christensen udvælger og arbejder med håbefulde iværksættere. Det var dog ikke uden forbehold, at Saxo Bank-stifteren gik ind i projektet.

»Jeg fik en henvendelse fra TV 2, og jeg var faktisk lidt skeptisk over for det. Men da det gik op for mig, at vi kunne arbejde sammen om et nyt format, som var bygget op omkring min egen virkelighed, så synes jeg, det var sjovt,« forklarer Lars Seier Christensen til B.T. på en telefonforbindelse fra Singapore.

Han forklarer, at 'Vejen til Seier' viser et meget præcist billede af, hvordan hans eget liv og arbejde med investeringer og iværksættere foregår.

Om Lars Seier Christensen Lars Seier Christensen er 56 år og født i København

Han er uddannet sproglig student og tog til Spanien for at starte en bar

Har stiftet Saxo Bank, og i 2017 solgte han sin ejerandel for 2,6 milliarder kroner

Har investeret i en lang række virksomheder og projekter, for nylig Parken Entertainment & Sport.

Lars Seier Christensen støtter offentligt Liberal Alliance og har ydet økonomisk støtte til partiet.

Privat er han gift med Yvonne Christensen og sammen har de fem børn.

Af samme årsag foregår store dele af første program også på Hotel d’Angleterre, hvor Lars Seier Christensen sidder i en blød sofa i den royale suite og vurderer de forskellige virksomheder, der er udvalgt af et felt på 700 indsendte forslag.

»Programmet er opbygget omkring min virkelighed, og når jeg er i Danmark, er jeg meget ofte på d’Angleterre, og derfor er det også nemmest for mig. I stedet for at bruge en halv time på transport beder jeg folk om at møde mig der,« siger Lars Seier Christensen og tilføjer:

»Det er selvfølgelig optimeret i tv, men det ville være tæt på den virkelighed, man mødte, hvis man ville have mig til at investere.«

TV 2’s nye iværksætterprogram kommer få uger efter, at DR’s enorme succes 'Løvens hule' sluttede.

Programmet, der har kørt gennem fire sæsoner, har ligeledes fokus på iværksættere, der har præsenteret deres ideer for fem succesfulde iværksættere og investorer, heriblandt Christian Stadil og Jesper Buch.

I år toppede programmet med mere end 600.000 seere til premiereafsnittet, og derfor er det måske heller ikke så underligt, at TV 2 nu umiddelbart forsøger at gøre kunsten efter.

Spørger man Lars Seier, er der dog forholdsvis stor forskel på de to programmer.

»Jeg synes, at 'Løvens hule' er et fremragende program og har gjort meget for at sætte fokus på iværksætteri. Men det her er måske et forsøg på lige at gå et spadestik dybere og forklare mere af processen,« forklarer Lars Seier Christensen.

Forskellen på de to programmer er ifølge rigmanden især, at ‘Vejen til Seier’ fortsætter, hvor 'Løvens Hule' slutter. De iværksættere, der således går videre fra pitchen, skal efterfølgende tjekkes efter i sømmene. Regnskaber tjekkes, og de skal ud og afprøve deres idé i virkeligheden.

Han understreger dog, at han selv har været stor fan af 'Løvens hule' og har set alle programmer.

På nuværende tidspunkt har Lars Seier Christensen ikke lyst til at afsløre, hvor mange penge han har kastet efter iværksætterne i programrækken, men han vil gerne fortælle, hvad det kræver, hvis man som håbefuld iværksætter vil have fingrene i hans penge.

»Det allervigtigste er faktisk, hvad det er for nogle mennesker, for de kommer typiske med en service eller et produkt, men min erfaring siger, at det tit ændrer sig væsentligt, når det testes ude i virkeligheden. Men det stabile er gruppen bag,« siger Lars Seier Christensen.

Første del af 'Vejen til Seier' bliver optaget i suiten på D'Angleterre. Foto: Pressefoto

Derudover påpeger han idé, markedet, en realistisk fremlæggelse af hvordan pengene skal bruges og muligheden for afkast som væsentlige parametre for, om han investerer.

Og så skal det helst være sjovt.

»Jeg ville aldrig investere i noget, jeg syntes var drønkedeligt. Ligegyldigt hvor solidt og sikkert afkastet kunne være,« siger Lars Seier Christensen.

I 2017 solgte han sin ejerandel i Saxo Bank for 2,6 millarder kroner, og han lægger heller ikke skjul på, at formuen betyder, at han kan gøre, hvad han vil. Også selvom der ikke nødvendigvis er et kæmpe afkast i det.

Af samme grund får han heller ikke løn fra TV 2 for sin medvirken i 'Vejen til Seier'.

»Jeg laver masser ting nu, hvor jeg ikke får løn. Det vigtige for mig er indholdet, og den løn man kunne få af TV 2 ville ikke gøre noget væsentligt ifht. min økonomiske situation, og sådan er det med mange ting,« siger Lars Seier Christensen og tilføjer:

»Jeg tager heller ikke penge, hvis jeg giver et foredrag for en erhvervsklub. Så gør jeg det, fordi jeg synes, det er interessant, ikke fordi jeg får 25.000 kroner for det. Det er ikke der, jeg er i mit liv,« siger han.

'Vejen til Seier' har premiere på TV 2 mandag klokken 20.45.