Han har fuppet kvinder i hele verden for millioner via den sociale datingapp Tinder. Alle vil have fat i Shimon Yehuda Hayut fra Netflix-dokumentaren 'Tinder Swindler' – og den danske journalist Jotam Confino fandt ham.

Confino, der kommer fra Middelfart, var på arbejde for den britiske avis, Daily Mail og blev sendt i hælene på Shimon Yehuda Hayut i Tel Aviv.

Her bor Hayut nu i vild luksus i et højhus på 14 etager, og hans modelkæreste Kate Konlin poserer ofte på balkonen på Instagram. Og det var netop denne balkon, der fik Jotam Confino på sporet af Hayut.

»Det var som at finde en nål i en høstak. Man kunne kun se meget lidt af vejen på de sociale medier. Vi gik helt systematisk til værks. Vi gik på gaden i Tel Aviv og kiggede efter balkoner, der havde lige præcis den type glas og ramme, som vi kunne se på Instagram,« fortæller Confino til B.T.

»Til sidst fandt vi ham,« tilføjer han.

Danske Jotam Confino arbejder som journalist på den israelske avis, Haaretz og dækkede blandt andet krigen mellem Israel og Hamas for TV 2 i sommeren 2021. Vis mere Danske Jotam Confino arbejder som journalist på den israelske avis, Haaretz og dækkede blandt andet krigen mellem Israel og Hamas for TV 2 i sommeren 2021.

Shimon Yehuda Hayut er hovedpersonen i Netflix-dokumentarfilmen 'Tinder Swindler', hvor man ser, hvordan han fupper kvinder i hele verden ved at virke som en rig jetsetter, der er på flugt fra kriminelle bagmænd.

Han narrer kvinderne til at overføre penge til ham og bruger så pengene på at snyde sit næste bytte. I dokumentarfilmen står kvinderne frem og fortæller deres historier. Flere af dem er i dag dybt forgældede, fordi de har optaget dyre lån for at finansiere hans vanvittige jetset-liv.

Men historien om Hayuts jetsetliv ender trist.

»I dag lever han isoleret under jorden og er ekstremt paranoid. Han tør slet ikke forlade sin lejlighed til fods. Men han bliver set på stranden, så han kommer rundt i bil. Det kan vi se på de sociale medier,« siger Confino.

I juli 2019 blev 'Tinder svindleren' Shimon Yehuda Hayut udvist af Grækenland efter anklager om svindel. Foto: Tore KRISTIANSEN Vis mere I juli 2019 blev 'Tinder svindleren' Shimon Yehuda Hayut udvist af Grækenland efter anklager om svindel. Foto: Tore KRISTIANSEN

Journalistholdet fra Daily Mail fik hans nærvær at føle, mens de sad i en Mazda på gaden og ventede på ham foran luksuslejlighedskomplekset, hvor den mindste bolig koster 10 millioner kroner – og hvor den dyreste koster 50 millioner kroner.

Pludselig dukkede Hayut op på balkonen, hvor han talte i telefon iført en Gucci-bluse. Han gik frem og tilbage, mens han talte højlydt. Men inde i lejligheden var persiennerne trukket ned.

Han kom aldrig ud.

Men da journalisterne havde ventet i flere dage, dukkede en mand op, hvis formål var at skræmme dem væk. De blev bange og forlod adressen for at køre tilbage til deres hotel. Det var tydeligt, at deres tilstedeværelse ikke var ønsket.

Dog blev de meddelt, at Hayut gerne ville stille op til interview mod betaling. Den kriminelle svindler ville have 10.000 dollar (over 66.000 kr., red.) for at medvirke – og det var journalisterne naturligvis ikke interesseret i.

Dokumentaren 'Tinder Swindler' er lige nu ekstremt populær på Netflix. Foto: Tore KRISTIANSEN Vis mere Dokumentaren 'Tinder Swindler' er lige nu ekstremt populær på Netflix. Foto: Tore KRISTIANSEN

Men Jotam Confino ville grave videre i Tinder-svindlerens fortid. Så han opsøgte Yehudas familie i det nedslidte ghettoområde Bnei Brak i det østlige Tel Aviv.

Han fandt frem til faderen, rabbieren Yohanan Hayat.

»Men han råbte, at jeg skulle skride og smækkede med døren. Det var helt tydeligt, at han ikke ville tale om sin søn,« fortæller Jotam Confino.

Bnei Brak er hjem for Tel Avivs hasidic-jøder, der lever under strenge religiøse regler i en afsondret verden, hvor internettet ikke eksisterer. Det er også et enormt fattigt område. Men det er her, Shimon Yehuda Hayut, voksede op.

»Jeg fandt naboer, der kendte til Hayuts historie, som kunne fortælle, at han havde haft en barsk opvækst, hvor forældrene skændtes, og hvor der ikke var råd til noget,« fortæller Confino.

Hayat forlod hasidic-miljøet og begyndte at leve et jetset-liv i overhalingsbanen med masser af fester og kvinder. Det helt modsatte liv af det, han kom fra i Bnei Brak.

»Da han var barn, levede han et liv afskåret fra verden, men nu lever han et liv, hvor han er i kontakt med verden, men han er fysisk afskåret fra verden. Før var han fri, nu er han det modsatte. Det er jo ikke et fedt liv, han lever,« mener Confino.

Men Hayat udnytter iskoldt sin nye Netflix-berømmelse. Han har fået en smart agent i Hollywood, hvor han vil starte et datingshow og tjene penge på at lave podcasts. Lige nu sælger han hilsner for 1300 kr. på platformen Cameo og har angiveligt tjent knap 200.000 kroner på få dage.

Desuden sælger han t-shirts for 200 kr. med teksten: 'Hvis hun elsker dig, tager hun et lån for dig'.

Hayut har en længere kriminel fortid bag sig. Allerede som teenager brugte han stjålne checks til at købe en Porsche og et pilot-certifikat.

Da han blev dømt, flygtede han ud af Israel på et stjålet pas. Tre år senere blev han dømt for at fuppe kvinder i Finland og fik to års fængsel.

I 2017 skiftede han navn til Simon Leviev og udgav sig for at være søn af en israelsk-russisk milliardær, Lev Leviev, som pengemagasinet Forbes har kaldt 'diamant-kongen'.

Da han kom tilbage til Israel begyndte hans nye kriminelle eventyr, hvor han begyndte at svindle kvinder, han mødte på Tinder. Det fortsatte rundt i hele Europa.

Indtil han altså blev blev afsløret i Netflix-dokumentaren.