Den danske instruktør og programchef på Radio 24/7, Mads Brügger, blev natten til søndag hædret ved Sundance Film Festival i USA.

Her vandt han prisen som bedste instruktør i kategorien ’international dokumentarfilm’ for sin nye film ’Cold Case Hammerskjöld’.

»Jeg er utrolig glad, og jeg er utrolig stolt,« siger Mads Brügger til B.T. søndag morgen, før han skynder sig at afslutte samtalen, da han er på vej ind i et fly.

Cold Case Hammerskjöld er i udgangspunktet en undersøgelse af FNs generalsekretær Dag Hammerskjölds død i en mystisk flyulykke i 1961.

Directing Award: World Cinema Documentary goes to Mads Brügger for COLD CASE HAMMARSKJÖLD. #Sundance pic.twitter.com/qZu256KhT8 — SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 3, 2019

Mads Brügger og den svenske efterforsker Göran Björkdahl rejser til det afrikanske kontinent for at undersøge konspirationerne om, at Dag Hammerskjöld i virkeligheden var offer for en forbrydelse.

Herfra udvikler filmen sig drastisk. Ud over at handle om Dag Hammerskjöld kommer filmen også til at handle om en tophemmelig organisation, der står bag forbrydelser mod menneskeheden – blandt andet ved at sprede aids i specifikke afrikanske lande.

Filmen har vakt opsigt i flere internationale medier de seneste uger.

Både på grund af de afsløringer, filmen leverer, men også fordi den har fået mange rosende ord med på vejen af anmeldere i USA og England.

Nu har Cold Case Hammerskjöld så også høstet en fornem pris.

Det er ikke første gang, Mads Brügger tager en pris med hjem fra Sundance Film Festival, der afholdes i Utah, USA.

I 2010 vandt hans dokumentarfilm ’Det Røde Kapel’ Grand Jury-prisen ved samme festival.

Cold Case Hammerskjöld har premiere i danske biografer den 7. februar.