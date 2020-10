Vidste du, at der faktisk har været en dansker med i en af de originale 'Star Wars'-film?

Officielt har vi kun haft én dansker med i den store filmserie – nemlig Mads Mikkelsen, der i 2016 spillede med i spinoff-filmen 'Rogue One', men nu afslører den danske filminstruktør Søren Kragh-Jacobsen i sin nye bog 'Superbenzin & kærlighed', at han spiller en lillebitte teknisk rolle i 'The Empire Strikes Back' fra 1980.

Filmen, der er opfølgeren til den første 'Star Wars'-film, anses af mange fans som den bedste i rækken.

I 1978 – altså to år før – fik Søren Kragh-Jacobsen et stort gennembrud som filminstruktør med ungdomsfilmen 'Vil du se min smukke navle?', der solgte 323.607 billetter i de danske biografer.

'Vil du se min smukke navle?' (1978) af Søren Kragh Jacobsen. Foto: Foto: John Johansen Vis mere 'Vil du se min smukke navle?' (1978) af Søren Kragh Jacobsen. Foto: Foto: John Johansen

Oven på succesen tog han med sin ven og kollega Anders Refn på 'studietur' til USA, hvor de blandt andet kom forbi Hollywood og 'Star Wars'-skaberen George Lucas studier, hvor man altså var i gang med en ny stor stjernekrig.

Søren Kragh-Jacobsen fortæller i sin bog:

»Lucas var ved at lave den anden 'Star Wars'-film – den som foregår på isplaneten Hoth – og jeg kom til at spille en meget lille rolle i den forbindelse.«

Han fortsætter:

Plakaten til 'The Empire Strikes Back'. Foto: Filmplakat Vis mere Plakaten til 'The Empire Strikes Back'. Foto: Filmplakat

»På et tidspunkt tændes der nogle bål oppe i bjergene, og det blev lavet med såkaldt 'matte painting', altså maleri på glasplader. Mens vi var på settet, var der en, som sagde: 'Hey, kan du ikke lige gå derover? Når jeg siger til, skal du stryge en tændstik, der hvor der er kradset et hul'. Det blev min debut på det store internationale lærred – et lille bål på et bjerg på isplaneten Hoth.«

På 'studieturen' besøgte de blandt andet også 'Godfather'-instruktøren, Francis Coppola, der var i gang med filmen 'One from the Heart', ligesom de var forbi Anders Refns søn – den senere kendte instruktør Nicolas Refn – der på det tidspunkt boede i New York med sin mor.

Tilbage i Danmark oven på 'Star Wars'-eventyret var Søren Kragh-Jacobsen blevet et hot navn i den danske filmbranche og fik kastet flere tilbud i hovedet.

Bent Fabricius-Bjerres daværende hustru, Anne Fabricius-Bjerre, var den, der vandt hans gunst og fik ham overtalt til at filmatisere Ole Lund Kirkegaards børnebog 'Gummi Tarzan', der udkom i 1981 og blev endnu et hit med 357.665 solgte biografbilletter.

Til sammenligning solgte 'The Empire Strikes Back' 'kun' 280.689 billetter i Danmark.

Søren Kragh-Jacobsen, der senere blev en del af dogme-bølgen i 90'erne med 'Mifunes sidste sang', er senere på året aktuel med filmen 'Lille sommerfugl' med Jesper Christensen i hovedrollen.