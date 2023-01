Lyt til artiklen

'X Factor' må endnu engang vige for håndboldherrerne.

For halvanden uge siden blev årets første 'sixchair'-challenge skubbet fra fredag til lørdag, da håndboldherrerne skød VM i gang mod Belgien.

Nu har Mikkel Hansen og co. så spillet sig hele vejen til semifinalen mod Spanien, og det betyder, at TV 2 altså vælger at rykke ugens 'X Factor' igen - dog kun med 40 minutter.

Danmarks VM-semifinale begynder fredag klokken 18.

Medmindre de går i forlænget spilletid bør kampen således være færdig omkring 19:15, men da der bagefter også skal være plads til reaktioner og ekspertanalyser samt cirka en halv times nyheder, har TV 2 i stedet programsat ugens 'X Factor' til 20:40.

TV 2s kommunikationsafdeling oplyser til B.T., at man som altid kan se ugens 'X Factor'-program på TV 2 Play fra fredag morgen.

