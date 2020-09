En dansk filmmand er blevet kendt skyldig i voldtægt af sin kollega.

Den dømte mand arbejdede på den internationale, biografaktuelle storfilm Tenet, der er instrueret af den verdensberømte instruktør Christopher Nolan.

Det skriver Filmmagasinet Ekko, som desuden kan berette, at voldtægten skete i Danmark forud for optagelserne til filmen.

Flere af scenerne i den amerikanske action-thriller blev optaget i Danmark ved en vindmøllepark i Rødbyhavn på Lolland. Optagelserne, som var den hidtil største produktion i Danmark, fandt sted fra 9. til 13. september 2019.

Voldtægten skal ifølge Filmmagasinet Ekko, der har fået indsigt i domspapirerne i sagen, have fundet sted, kort før optagelserne på dansk jord begyndte.

Manden, der er blevet idømt et år og to måneders fængsel for voldtægten, arbejdede sammen med den forurettede, yngre kvinde om at gøre filmholdet fra Tenet klar til at optage.

De to var i juli 2019 taget i Lalandia for at undersøge forholdene til filmholdet, og en af aftenerne afsluttede de med at drikke 'store mængder vin'.

Da den hems, kvinden skulle have sovet på, var for lille, besluttede de to sig for at sove i samme seng, og det var her, at voldtægten skete.

Ifølge den forurettede kvinde befamlede manden hendes bryst og skridt, hvorefter han tiltvang sig vaginalt samleje.

Ifølge Filmmagasinet Ekko er voldtægtsmanden i midten af 40'erne og havde et større ansvar for produktionen.

Han har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i sagen og forklarede i retten, at han vågnede ved, at kvinden rørte ved hans lem.

Kvinden valgte i første omgang ikke at politianmelde voldtægten, selvom hendes venner rådede hende til det, fordi hun var bange for at miste sit job. Men da hun under filmptagelserne 12. september 2019 blev afskediget, gik hun alligevel til politiet.

Byretten afgjorde - ifølge Filmmagasinet Ekko - sagen til kvindens fordel, fordi de fandt, at hun ikke var i stand til at gøre modstand grundet beruselse og træthed.

Udover de 14 måneders ubetinget fængsel skal filmmanden også betale kvinden 35.000 kroner i tort.

Byrettens dom fald 25, juni, og manden ankede efterfølgende kendelsen til Østre Landsret. Landsretten fandt ham dog onsdag i denne uge ligeledes skyldig.

Det er endnu uvist, om Landsretten ændrer Byrettens strafudmåling.

Filmmagasinet Ekko har været i kontakt med den dømtes advokat, som fortæller, at hun vil søge om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.