Filmfestivalen CPH PIX startede i 2008, men nu er det slut.

Festivalen lukker og slukker, og dermed bliver afholdelsen i 2021 den sidste af sin slags.

Det skriver CPH PIX på sin egen hjemmeside.

Årsagen er, at Fonden De Københavnske Filmfestivaler, der har drevet filmfestivalen siden begyndelsen, ikke har økonomiske og administrative ressourcer til at holde tre festivaler.

Derfor vil de nu kun fokuser på den internationale dokumentarfilmfestival CPH: DOX og børnefilmfestivalen BUSTER.

»Vi befinder os i en tid, hvor kampen om publikum til fiktionsfilmen er skærpet. De internationale streamingtjenester, men også DRTV og TV 2 Play, giver alle danskere adgang til alle titler på alle tidspunkter af døgnet. Ikke blot til de amerikanske blockbustere, men også til de smalle, de mærkelige, de fremmedartede og de uventede film,« siger Erik Stephensen, bestyrelsesformand for Fonden De Københavnske Filmfestivaler, og fortsætter.

»Derfor har vi igennem længere tid forsøgt at gentænke formatet for CPH PIX, men det har desværre ikke været muligt at rejse den nødvendige finansiering til at kunne skabe en ambitiøs og bæredygtig festival.«

Fiktionsfilm skal fremover integreres som en fast del af BUSTER, som bestræber sig på at blive en af de vigtigste filmfestivaler i Europa for børn og unge, understreger bestyrelsesformanden.