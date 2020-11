Rygterne begyndte at svirre, da flere pålidelige internationale medier onsdag morgen kunne berette, at Mads Mikkelsen står forrest i køen til at overtage Johnny Depps rolle i filmen 'Fantastiske skabninger 3', der er en del af 'Harry Potter'-universet.

Spørger man filmredaktør hos Soundvenue Jacob Ludvigsen, er der god grund til at tro på de rygter:

»Det giver mening. I de fleste tifælde, hvor de her meldinger kommer fra tunge medier i branchen, så holder det stik,« lyder det fra filmeksperten.

Det er medierne Deadline og Variety, der ifølge egne kilder kan berette, at Mads Mikkelsen har indledt en dialog med produktionsselskabet bag filmen.

Mads Mikkelsen er ingen uvant skikkelse i Hollywood. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Mads Mikkelsen er ingen uvant skikkelse i Hollywood. Foto: JEFF PACHOUD

Og timingen er den helt rette for Mikkelsen, da optagelserne er gået i gang, mens danskeren ikke er særligt booket det næste stykke tid:

»Det haster for dem, så der skal findes en nu. Det handler også om, hvem der har tid i kalenderen. Det har Mads,« siger Ludvigsen.

Men hvorfor falder valget så - måske - lige på den 54-årige dansker, der er aktuel i de danske film 'Druk' og 'Retfærdighedens rytter'? Det gør det, fordi han allerede har cementeret sin status som filmstjerne i Hollywood, og derfor er en stor rolle som denne slet ikke uvant territorie for danskeren, forklarer Jacob Ludvigsen.

»Det vil mest konsolidere, at han er en international stjerne. Han har været med i 'Star Wars', 'James Bond' og 'Marvel'. Det er derfor, at han bliver taget i betragtning. Så han rykker ikke op i en ny liga, det understreger bare, at han allerede er der.«

Ifølge Jacob Ludvigsen, så passer Mikkelsen rigtig godt ind, da han har stor erfaring fra lignende roller, og så har han også en personlighed, der gør ham interessant for store produktionsselskaber:

»Han er anerkendt som en fremragende og karismastisk skuespiller, og så har han et udtryk, som både er mystisk og uforudsigeligt, så man aldrig bliver træt af at kigge på ham. Han skal spille skurk, det har han før bevist, han kan gøre på en utroligt fængslende måde. Han er kendt som en ekstremt seriøs og professionel skuespiller, der altid leverer på settet, og som har modet til at præge det.«

Men spørgsmålet er så, om danskeren får en god modtagelse. Johnny Depp fratrådte rollen som Gellert Grindelwald, idet han tabte en retssag mod den engelske avis The Sun, der havde bragt en artikel om hans voldelige adfærd over for ekskonen Amber Heard.

Mange fans mente, at han blev uretfærdigt behandlet af filmselskabet Warner Brothers, og kræver derfor, at han får rollen tilbage. Flere mener også, at ingen andre kan udfylde rollen, som han gjorde.

Johnny Depp ses her forud for premieren på 'Fantastiske skabninger 2', hvor hans karakter, Gellert Grindelwald, spiller en hovedrolle. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Johnny Depp ses her forud for premieren på 'Fantastiske skabninger 2', hvor hans karakter, Gellert Grindelwald, spiller en hovedrolle. Foto: TOBY MELVILLE

Så om Mads Mikkelsen bliver accepteret af en inkarneret fanskare, er svært at vide. Jacob Ludvigsen tror dog ikke, at det bliver et problem:

»Der er ikke nogen, der ikke kan lide ham. Han har så stor anerkendelse, at det vil få ham langt. Det kan godt være, at der er en lille hardcore Depp-fangruppe, som står fast, men der er lige så mange, der skriver, 'fuck hvor er det fedt', og 'ham skulle de have valgt fra start.' Så over en bred palet er der opbakning.«

Mikkelsen har allerede spandevis af fans fra andre universer, og såfremt han får rollen som den onde troldmand i 'Fantastiske skabninger 3', kan han se frem til en helt ny:

»Han får en helt ny fanskare fra Harry Potter-universet, og de er jo ret fanatiske.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Mads Mikkelsen.