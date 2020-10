Historien om de midaldrende gymnasielærere, der begynder at drikke for at gøre livet lidt nemmere, har netop vundet den mest prestigefyldte pris ved Londons Filmfestival.

Der er selvfølgelig tale om den danske film ‘Druk’. Det skriver The Guardian.

Filmen er et resultat af det seneste samarbejde mellem instruktør Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen, der tidligere har arbejdet sammen på den anmelderroste film ‘Jagten’.

I Danmark har ‘Druk’ også vakt begejstring, og af B.T.’s anmelder blev den kaldt for ‘Årets film’.

Berlingske og filmmagasinet Ekko var også begejstret for filmen, og har begge givet den seks ud af seks stjerner.

I september kunne de fire hovedrolleindehavere, Mads Mikkelsen, Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang også dele hovedprisen ved en filmfestival i Spanien.

Her modtog de prisen ‘Sølvmuslingeskallen’ for bedste mandlige skuespiller ved filmfestivalen i San Sebastian.

Det var ganske usædvanligt og blot tredje gang, at prisen tildeles flere skuespillere fra samme film.

Inden filmen overhovedet havde haft premiere i Danmark, blev den også udtaget til Toronto Internation Film Festival, som er en af de største og mest anerkendte filmfestivaler i verden.

'Thomas Vinterberg mistede sidste år sin 19-årige datter kort inde i optagelserne af 'Druk'. Hun skulle have spillet med i filmen som Mads Mikkelsens datter, og derfor har 'Druk', der allerede har høstet masser af internationale roser, et ekstra rørende lag, uden at det kommer til at overskygge hverken positivt eller negativt,' skrev B.T.'s anmelder blandt andet om filmen.