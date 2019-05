Fenar Ahmads film 'Valhalla' får først premiere herhjemme til efteråret. Alligevel er den allerede blevet solgt til mere end 20 lande.

Spillefilmen, der er baseret på tegner Peter Madsens danske tegneserie 'Valhalla' fra 70'erne, bliver i disse dage forsøgt solgt til udenlandske distributører på Cannes-festivalen.

Og indtil videre har 26 lande altså bidt på, skriver Trustnordisk i en pressemeddelelse.

Både vores tyske naboer og lande som Ungarn, Rusland, Etiopien, Libanon og Saudi Arabien er interesserede i filmen, der tager sit udgangspunkt i den nordiske mytologi.

Filmen handler om de to vikingebørn Røskva og Tjalfe, der sammen med guderne Thor og Loke rejser fra Midgård til Valhalla for at redde verden fra Ragnarok.

Historien er tidligere blevet fortalt i tegnefilmen 'Valhalla', som Peter Madsen i 1986 stod bag sammen med den amerikanske animator Jeffrey James Varab.

Den animerede film var genstand for en del skandaler. Blandt andet stod den for den hidtil største budgetoverskridelse i dansk filmhistorie.

Historien fik dog en lykkelig slutning for Peter Madsen og co, der endte med at stå bag den dengang bedst sælgende danske animationsfilm nogensinde. 578.830 billetter blev der solgt, og rekorden er først for nylig blevet slået af Anders Matthesens 'Ternet Ninja'.

Fenar Ahmad står bag Ækte vare og Underverden. Valhalla er hans tredje spillefilm. (Foto: Asger Ladefoged)

Om spillefilmsudgaven bliver en lige så stor succes, finder vi ud af, når den har premiere 10. oktober.

Fenar Ahmad har allerede succesfilmene 'Ækte vare' fra 2014 og 'Underverden' fra 2017 på sit CV.

Med sin tredje spillefilm introducerer han en rolleliste, der blandt andre byder på Roland Møller, Sanne Salomonsen, Reza Forghani og Jacob Lohmann.

Filmen, der er indspillet i Værløse, Kirke Saaby, Skåne, Island og Norge, har et budget på 34,3 millioner kroner.