Den danske film 'Holy Spider', der i september blev indstillet som Danmarks bedste bud på en Oscar, er netop blevet shortlistet til den kommende Oscar-uddeling.

Filmen er valgt i kategorien 'Bedste Internationale Film', fremgår det af Oscar-akademiets hjemmeside.

Det er ikke den eneste hæder, som filmen, der er instrueret af den iransk-danske instruktør, Ali Abbasi, har høstet.

Filmen, der handler om de aktuelle protester i Iran er blandt andet blevet kaldt »et stærkt gyserdrama til tiden« og høstede stort set fem ud af seks stjerner hos alle anmeldere ved premieren i oktober.

Fra Filmmagasinet Ekkos anmelder, Claus Christensen, lød vurderingen:

»Årets danske Oscar-bud er et medrivende seriemorderdrama, men især en modig anerkendelse af iranske kvinder – og præstestyrets reaktion viser, hvor vigtig filmen er.«

Han er tydeligvis ikke den eneste, der har syntes, at budskabet er vigtigt, for udover at være med i opløbet til Oscar-finalen blev 'Holy Spider' i november også nomineret i hele fire kategorier ved European Film Awards.

Blandt andet prisen som 'Bedste europæiske film'. Ali Abbasi selv er nomineret for 'Bedste instruktør' og 'Bedste manuskriptforfatter' sammen med Afshin Kamran Bahrami.

Mens Zar Amir Ebrahimi er nomineret i kategorien 'Bedste kvindelige europæiske skuespiller' for sin rolle i filmen.

»Holy Spider« er baseret på en virkelig historie om en seriemorder i den hellige iranske by Mashhad. I filmen efterforsker en kvindelig journalist mordene på en række prostituerede begået af den såkaldte Edderkoppemorder, som mener, at han renser gaderne for syndere.

15 film er på Oscar's shortlist til prisen for 'Bedste Internationale Film', den 24. januar afgøres det, hvilke af de 15 film der bliver nomineret til den endelige pris.