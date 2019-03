Den danske film 'Christian IV - den sidste rejse' havde premiere i december sidste år, og selvom filmen har prominente navne som Rosalinde Mynster på rollelisten, har den kun solgt 1.033 billetter i danske biografer.

Folkene bag filmen er dog fint tilfredse med resultatet, og det er der en god grund til.

For selvom 'Christian IV - den sidste rejse', der blev skuespiller Baard Owes sidste film, er en film om en historisk periode og har kendte skuespillere på rollelisten, så er den samtidig en film, der først og fremmest er lavet for at talentudvikle.

Og som udgangspunkt var det aldrig meningen, at filmen overhovedet skulle have været vist i biografen, forklarer filmens producer, Claudia Saginario.

Den nu afdøde skuespiller Baard Owe spiller hovedrollen som Christian IV. Foto: Thomas Petri

»Det er ikke en stor periodefilm, selvom man ud fra titlen kunne tro det. Den her film er lavet med henblik på at talentudvikle og ikke sælge billetter. Vores mål var at sælge 2.000 billetter, så for os er det en succes,« forklarer produceren.

Hun tilføjer, at filmen også har solgt flere billetter, end de officielle billetsalgstal fra Det Danske Filminstitut viser, da den blandt andet har været vist ved særvisninger på danske slotte og til filmfestivalen Copenhagen Pix. Derfor har i alt 2.113 mennesker altså set filmen.

Filmen 'Christian IV - den sidste rejse' er en del af den ordning, der hedder New Danish Screen, som hører under Det Danske Filminstitut, og har til opgave at udvikle talenter i den danske filmbranche. Af samme grund skal vi faktisk være glade for, at den slags film når biografen, også selvom det ikke bliver en salgsbasker, mener filmanmelder på P1 Per Juul Carlsen.

Der er nemlig i øjeblikket en tendens til, at man helst ikke vil kaste for mange penge efter film, der ikke er sikre succeser, mener han.

»Der er opstået en sjov idé i dansk film om, at man skal sælge en masse billetter med det samme. Der er kommet et vist pres fra politisk side for, at man skal runde et vist antal billetkøbere, før man er tilfreds, og det er en ny ting,« siger Per Juul Carlsen.

Set i lyset af filmens karakter mener filmanmelderen også, at billetsalget egentlig er helt hæderligt, og så understreger han, at det er et vilkår for gode film i fremtiden og i det hele taget, at man har denne slags film, hvor filmfolk kan øve sig, inden de kaster sig over de helt store projekter.

»Film er et skidedyrt og besværligt medie, så det giver rigtig god mening at undersøge og øve sig, inden man bruger en masse penge. Man kan sammenligne det med en balletdanser, hun hopper heller ikke fra skolen og ud på den store scene og begejstrer alle. Man skal øve sig, før man bliver god,« siger Per Juul Carlsen og peger på store danske instruktører som Susanne Bier og Per Fly, der også i deres yngre dage fik lov at øve sig på smallere filmprojekter.

Instruktøren bag 'Christian IV - den sidste rejse', Kasper Kalle, har haft et budget på tre millioner kroner til sin film, hvilket absolut er småpenge i filmbranchen, forklarer producent Claudia Saginario.

De fem dårligst sælgende danske film Her er listen over de fem film, der havde premiere i 2018, som har solgt dårligst. I fars hænder (dokumentar): 935 solgte billetter

Wonderful Copenhagen: 997 solgte billetter

Christian IV - den sidste rejse: 1.033 solgte billetter

Mads Holger - til farvel (dokumentar): 1.141 solgte billetter

Brakland: 1183 solgte billetter. Kilde: Det Danske Filminstitut

»En billig film i Danmark koster normalt 12 millioner, så alt skal skæres ind til benet, man skal være virkelig skarp på historien, og det er super godt i talentudviklingsøjemed,« siger hun.

Produceren fremhæver instruktør Fenar Ahmad, der lavede sin debutfilm Ækte Varer på et lille budget og nu laver Valhalla med et budget på mere end 30 millioner kroner. Der er dog indimellem små, billige film, der klarer sig ekstremt godt, men der er langt imellem, påpeger Claudia Saginario og fremhæver et velkendt eksempel.

»Thomas Vinterbergs 'Festen' var også på et lavt budget, men det var så noget af en debut,« siger produceren.

Den bedst sælgende danske film lige nu er med længder Anders Matthesens Ternet Ninja, der siden 25. december har solgt 889.486 billetter.