Danny Kool om tiden som barnestjerne: Livsstilen var helt vanvittig

Et liv som hele Danmarks barnestjerne blev for meget for rapmusikeren Danny Kool, og fra den ene dag til den anden sagde han stop.

Tirsdag aften var Danny Kool - eller Daniel Sørensen, som han hedder - vært i programmet 'Til middag hos' på TV3, og her kommer han blandt andet ind på tiden som barnestjerne.

Men inden karrieren tog fart i slutningen af 90'erne, levede den i dag 33-årige Daniel Sørensen et liv i en sigøjnerfamilie, der rejste fra plejehjem til plejehjem og optrådte for blot at have et sted at sove om natten.

»Det var helt vildt! Springet fra hverdagen og ind i kendisuniverset var jo enormt. Det var en sjov tid, men jeg lærte først at forholde mig til det hen ad vejen, og det var først, da jeg opvarmede for Aaron Carter, at det gik op for mig, hvor kendt jeg var blevet,« fortæller han til B.T.

Daniel Sørensen havde enorm succes som rapmusikeren Danny Kool i slutningen af 90´erne og i starten af 00´erne.

I cirka seks år var drengen fra Nørrebro på toppen af sin karriere i rollen som Danny Kool, der smeltede pigehjerter landet over, men personen bag den populære barnestjerne havde det svært:

»Jeg var jo bare en almindelig dreng, der blev et kæmpe brand, men jeg var ikke så god til at være kendt. Jeg blev lynhurtigt træt af at blive genkendt på gaden samt skrive autografer. Jeg elskede at lave musik, men alt det andet, som det indebar, var ikke lige mig.«

Tiden gik, og da Daniel Sørense fyldte 18 år, droppede han sit rolle som Danny Kool.

»Jeg blev træt af det liv, fordi jeg bevægede mig længere og længere væk fra den rolle, som Danny Kool repræsenterede. Til sidst var det bare ikke dét værd mere. Der var flere dage, hvor jeg var træt af det, end der var dage, hvor jeg elskede det, og så var det på tide at stoppe,« siger han.

Daniel Sørensen er tirsdag aften vært i 'Til middag hos.

Beslutningen om at stoppe var et udtryk for, at han simpelthen måtte finde sig selv.

»Jeg var nødt til at finde ud af, hvem jeg selv var, og hvem Daniel Sørensen var, for egentlig vidste jeg kun, hvem Danny Kool var. Jeg havde ikke prøvet det normale liv med eksempelvis fodbold, efterskole og andre helt normale ting,« forklarer han og uddyber:

»Alle fester i hjemmet blev jo bare én stor forsamling af kendisser. Livsstilen var helt vanvittig med dyre flyveture frem og tilbage, glamourøse fester med de hotteste navne på den danske musikscene og bodyguards gående op og ned ad mig det meste af døgnet. Det blev simpelthen bare alt for meget til sidst.«

Danny Kool blev lagt på hylden, og tilbage stod Daniel Sørensen på 18 år, som søgte mod sine barndomsvenner for at få lidt af det gamle liv tilbage.

Ugens værter i 'Til middag hos': Olivia Salo, Amin Jensen, Anni Fønsby og Daniel 'Danny Kool' Sørensen.

Men det skulle han ikke have gjort, for han endte i en situation, hvor han blev dømt for vold uden egentlig at have slået nogen, men han så til, da det skete, og derfor var han medskyldig, fortæller han i programmet.

»Jeg sad inde i en måneds tid, og det endte med at blive den største lærdom, jeg har fået i mit liv, for jeg lærte virkelig at sætte pris tid og frihed, som jeg ellers altid havde taget for givet,« fortæller han.

Daniel Sørensen er i dag iværksætter, og efter en konkurs med en burgerbar har han flere projekter i støbeskeen.

