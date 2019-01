DR's populære iværksætterprogram 'Løvens hule' er tilbage med et kuld helt nye løver.

Tommy Ahlers blev minister, Ilse Jacobsen måtte trække sig efter en række kritiske artikler, og Birgit Aaby følte ikke, hun havde tid. Så i stedet får Christian Stadil og Jesper Buch selskab af tre nye iværksættere. Bliv klogere på, hvem de er, herunder.

Peter Warnøe, 55 år:​

Bor i Hellerup med sine to børn.

Uddannet fra Copenhagen Business School

Stifter og medejer af Complet Data, der blev solgt i 1997 og indbragte ham 142 millioner kroner.

Nu: medstifter og administrerende direktør i kapitalfonden Nordic Eye, som investerer i tech- og livsstilsselskaber i Norden og Californien - for eksempel tatoveringsplatformen Tattoodo og Airhelp.

Derudover: nær ven af kronprins Frederik.

Hvordan har det været at være med i 'Løvens hule'?

»Det har været sjovt og spændende. Jeg er fascineret af, at man møder så mange sjove mennesker med et fantastisk drive og energiniveau, fordi de har en mission og en idé og tro på sig selv, som er helt unik. Jeg bliver enormt inspireret af det.«

Hvordan har 'løverne' det sammen?

»Vi har en rigtig god kemi i teamet. Jeg kendte både Jesper Stadil og Jan Lehrmann fra før - ikke Mia, men hun er også virkelig sød. Vi har alle haft det enormt godt sammen, og det vil man også kunne fornemme i programmerne.«

Var der noget særligt, du kiggede efter, når du skulle investere?

»Det allervigtigste er teamet. Om det er nogle personer, der kan og vil og har styr på det. Og så om idéen giver mening. Og det tredje, jeg kigger på, er, om der er et marked for det. Det er vigtigt. Det er de tre 'key-elements' for mig.«

Tommy Ahlers stoppede for at blive minister – hvilken ministerpost ville du gå efter?

»Jeg skal ikke være minister, det er helt sikkert. Men hvis jeg skulle vælge et ministerium, skulle det være med en titel som 'udviklings-minister'. Jeg kender Tommy, og han er god til det, han laver nu - og så er det jo også en slags blåstempling af programmet.«

Skal du være med i den næste sæson af 'Løvens hule'?

»Vi snakker allerede om, hvornår den skal laves. Jeg er med, fordi det er godt og seriøst, det er god tv og enormt spændende at få det netværk, som det giver. Så, min plan er, at jeg godt vil være med i næste sæson.«

Mia Wagner er ny løve i 'Løvens hule'. Foto: Pressefoto Vis mere Mia Wagner er ny løve i 'Løvens hule'. Foto: Pressefoto

Mia Wagner, 40 år:

Bor i Viborg med sin kæreste og deres fire sammenbragte børn.

Uddannet jurist og tidligere partner hos Wagner Advokater.

Har siden 2017 været administrerende direktør i Freeway, som blandt andet står bag dating.dk, plusbog.dk og avisen.dk.

Hendes bror Morten Wagner er også iværksætter og blev omkring årtusindskiftet kendt som 'datingkongen', da han fik stor succes med dating.dk.

Hvorfor sagde du ja til at være med i 'Løvens hule'?



»Vi er jo en koncern, der de sidste 20 år har levet af at investere i iværksættere, så derfor var det oplagt for firmaet og mig som direktør at melde mig på banen.«

Hvordan var det at være med?

»Jeg kom jo med på kort varsel. Det var meget intenst. Vi ved jo ingenting på forhånd, så vi skal hurtigt kunne træffe nogle ret alvorlige beslutninger. Men det var også virkelig sjovt. Jeg grinte en masse.«

Din bror er ikke misundelig over, at de spurgte dig?

»Haha, efter Ilse Jacobsen meldte afbud, manglede de jo et feminint indslag. Min bror kan meget og er bestemt også i kontakt med sin feminine side, men der havde jeg nok alligevel nogle kvalifikationer, han ikke har.«



Det er jo et populært program. Har du kunnet mærke den ekstra bevågenhed på din person?

»Ja, det kan jeg. Heldigvis i udpræget positiv grad. Jeg har fået en masse opbakning fra venner og bekendte, og på sociale medier oplever jeg tydeligt, at folk er nysgerrige på, hvem jeg er.«



Er du klar på en ny sæson efter denne?

»Jeg synes, det har været sindssygt sjovt at lave, og følte egentlig, at jeg først blev rigtig god til det, da vi var færdige med at optage. Så jeg vil enormt gerne prøve igen en anden gang.«

Hvem var din yndlings-løve i de første sæsoner af Løvens hule?

Jan Dal Lehrmann, 50 år:

Bor i Hellerup med sin hustru og deres to sammenbragte børn.

Tidligere medstifter og administrerende direktør i Bilbasen og magasinforlaget Benjamin Media, der udkom med magasiner som M!, Bil Magasinet, Woman og Bo Bedre.

Solgte Bil basen til Ebay i 2008, mens Benjamin Media i 2009 blev opkøbt af Bonnier.

Bruger i dag sin tid på internetvirksomheder som Actimo, Mybanker og Plecto og er derudover bestyrelsesformand i butikskæden Normal.



Hvorfor sagde du ja til at være med?

»Jeg er meget passioneret omkring at få startup-virksomheder til at vokse sig større. Hvis 'Løvens hule' kan få iværksættere til at springe ud, så vil jeg gerne hjælpe med at motivere og inspirere dem.«

Levede oplevelsen op til dine forventninger?

»Jeg glemte hurtigt, at der var kamera på, og kunne fokusere på iværksætterne og deres gode historier. Så ja, det var udelukkende en god oplevelse.«

Hvad blev din rolle i 'Løvens hule'?

»Jeg tror, min indfaldsvinkel var lidt analytisk. Jeg stillede en masse spørgsmål til iværksætterne for at sikre, de havde en god ide, en eksekverbar plan og styr på deres tal.«

Hvordan har du det med at blive et kendt ansigt?

»Det har jeg ikke rigtig forholdt mig til. Jeg fik muligheden for at møde et stort felt af iværksættere. Derfra ser vi, hvad der sker. Generelt har jeg kun oplevet positive holdninger til programmet.«

Tommy Ahlers blev minister. Hvad kan blive dit springbræt efter 'Løvens hule'?

»Jeg har været i det her iværksættergame en hel del år efterhånden, og her kan jeg godt lide at være. Så jeg tror bare, jeg bliver her. En karriere inden for politik er i hvert fald ikke noget for mig.«

Er du med i næste sæson?

»Det er for tidligt at snakke om. Det var en dejlig oplevelse at optage det, og hvis det også er en dejlig oplevelse, når det bliver sendt, så er jeg også med til næste år.«